Comisia Europeană alocă Ucrainei 2,86 miliarde de euro pentru drone, rachete și apărare antiaeriană, în cadrul Împrumutului de sprijin

Comisia Europeană a alocat miercuri Ucrainei 2,86 miliarde de euro pentru achiziția de drone, sisteme de apărare antiaeriană, rachete, radare, echipamente de război electronic și muniție. Banii fac parte din Împrumutul de sprijin pentru Ucraina, în valoare totală de 90 de miliarde de euro.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că sprijinul european este esențial pentru protejarea populației și a infrastructurii ucrainene în fața atacurilor rusești.

„În timp ce Rusia stagnează pe front, continuă să își intensifice atacurile aeriene, vizând cu cruzime civilii și infrastructura din Ucraina. Sprijinul ferm al Europei este mai important ca niciodată pentru a ajuta Ucraina să își protejeze spațiul aerian și să salveze vieți. Prin alocarea de astăzi a sumei de 2,86 miliarde EUR, continuăm să răspundem celor mai urgente nevoi operaționale ale Ucrainei, inclusiv în ceea ce privește dronele și rachetele, esențiale pentru apărarea sa”, a declarat Ursula von der Leyen.

Împrumutul de sprijin pentru Ucraina prevede alocarea orientativă a 60 de miliarde de euro pentru apărare și a 30 de miliarde de euro pentru sprijinirea bugetului statului, în perioada 2026-2027.

Pentru 2026, sunt prevăzute 28,3 miliarde de euro pentru susținerea capacității industriale de apărare a Ucrainei. Alte sume din componenta de apărare vor fi alocate în săptămânile următoare.

Ucraina se pregătește pentru a patra iarnă de când a început invazia rusească masivă. Livrarea rapidă a echipamentelor de apărare este necesară pentru ca armata ucraineană să poată proteja populația și orașele de atacurile Rusiei.

Toate deciziile privind finanțarea țin cont de nevoile în schimbare ale Ucrainei, respectând condițiile stabilite și mecanismele de monitorizare.

Din 2022, Uniunea Europeană și statele membre au oferit Ucrainei un sprijin total de 231,5 miliarde de euro. Din această sumă, 3,8 miliarde de euro provin din veniturile generate de activele rusești înghețate.

Pentru restul anului 2026, Ucraina mai are la dispoziție 29,64 miliarde de euro sub formă de sprijin financiar. Din această sumă, 25,24 miliarde de euro urmează să fie alocate prin Împrumutul de sprijin pentru Ucraina.

Banii sunt împărțiți în 12,54 miliarde de euro pentru susținerea capacității industriale de apărare și 12,7 miliarde de euro pentru sprijin bugetar.

Pentru acest an mai sunt disponibile 4,4 miliarde de euro pentru sprijinirea bugetului Ucrainei prin mecanismul inițial de asistență, cunoscut sub numele de Ukraine Facility.

Așadar, pentru lunile rămase din 2026, Ucraina poate beneficia de un sprijin bugetar de peste 17 miliarde de euro, dacă îndeplinește condițiile prevăzute în Planul pentru Ucraina și în Memorandumul de înțelegere.

Context

În februarie 2026, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat Regulamentul (UE) 2026/467, prin care a fost instituit Împrumutul de sprijin pentru Ucraina.

Instrumentul prevede acordarea unui sprijin de până la 90 de miliarde de euro.

Finanțarea are două componente extrem de importante:

Prima vizează consolidarea capacității de apărare a Ucrainei și dezvoltarea industriei sale de apărare. A doua urmărește să asigure funcționarea în continuare a statului, menținerea serviciilor publice și consolidarea rezistenței economiei ucrainene.

După ce Ucraina a transmis Strategia de finanțare în martie 2026, Consiliul UE a adoptat, la 23 aprilie 2026, o decizie de punere în aplicare prin care a stabilit sprijinul ce urmează să fie acordat țării în 2026.