Comisia Europeană se opune relaxării regulilor bugetare pentru Italia și Grecia

„Nu putem veni de fiecare dată cu noi flexibilități fiscale”, a declarat joi Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, după reuniunea miniștrilor de finanțe din zona euro, desfășurată la Luxemburg, despre care a scris Rapporteur.
Dombrovskis a avertizat că relaxarea regulilor ar putea pune sub semnul întrebării angajamentul comun al statelor membre față de disciplina bugetară.
El a subliniat că respectarea regulilor fiscale și credibilitatea angajamentelor privind sustenabilitatea finanțelor publice reprezintă atuuri importante pentru Uniunea Europeană.
Solicitările Italiei și Greciei vin într-un context economic dificil, în care scumpirea energiei pune presiune atât asupra gospodăriilor, cât și asupra companiilor.
Mai multă libertate în cheltuielile publice ar permite guvernelor să adopte măsuri suplimentare pentru a atenua efectele creșterii prețurilor.
Poziția Comisiei sugerează însă că Bruxelles-ul nu dorește extinderea repetată a excepțiilor de la cadrul fiscal european. Regulile bugetare urmăresc să limiteze deficitele și datoria publică și să mențină stabilitatea finanțelor statelor membre.
O relaxare suplimentară ar putea crea dificultăți în aplicarea consecventă a acestor reguli și ar ridica întrebări despre tratamentul acordat diferitelor țări.
Declarațiile lui Dombrovskis indică faptul că Italia și Grecia vor avea de înfruntat obstacole în încercarea de a obține un spațiu bugetar mai larg.
Comisia nu a anunțat însă, în declarațiile citate, o decizie formală de respingere a cererilor celor două guverne.