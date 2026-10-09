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Comisia Europeană se opune relaxării regulilor bugetare pentru Italia și Grecia

Comisia Europeană a transmis că nu este dispusă să acorde noi derogări de la regulile bugetare ale Uniunii Europene, respingând implicit solicitările Italiei și Greciei pentru mai multă flexibilitate în cheltuielile publice. Cele două state vor să limiteze impactul economic al creșterii puternice a prețurilor la energie.
Comisia Europeană se opune relaxării regulilor bugetare pentru Italia și Grecia
Luiza Moldovan
09 oct. 2026, 06:32, Politic
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„Nu putem veni de fiecare dată cu noi flexibilități fiscale”, a declarat joi Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, după reuniunea miniștrilor de finanțe din zona euro, desfășurată la Luxemburg, despre care a scris Rapporteur.

Dombrovskis a avertizat că relaxarea regulilor ar putea pune sub semnul întrebării angajamentul comun al statelor membre față de disciplina bugetară.

Un context economic deosebit de dificil pentru Italia și Grecia

El a subliniat că respectarea regulilor fiscale și credibilitatea angajamentelor privind sustenabilitatea finanțelor publice reprezintă atuuri importante pentru Uniunea Europeană.

Solicitările Italiei și Greciei vin într-un context economic dificil, în care scumpirea energiei pune presiune atât asupra gospodăriilor, cât și asupra companiilor.

Mai multă libertate în cheltuielile publice ar permite guvernelor să adopte măsuri suplimentare pentru a atenua efectele creșterii prețurilor.

Comisia consideră că extinderea repetată a excepțiilor de la cadrul fiscal ar fi dăunătoare

Poziția Comisiei sugerează însă că Bruxelles-ul nu dorește extinderea repetată a excepțiilor de la cadrul fiscal european. Regulile bugetare urmăresc să limiteze deficitele și datoria publică și să mențină stabilitatea finanțelor statelor membre.

O relaxare suplimentară ar putea crea dificultăți în aplicarea consecventă a acestor reguli și ar ridica întrebări despre tratamentul acordat diferitelor țări.

Declarațiile lui Dombrovskis indică faptul că Italia și Grecia vor avea de înfruntat obstacole în încercarea de a obține un spațiu bugetar mai larg.

Comisia nu a anunțat însă, în declarațiile citate, o decizie formală de respingere a cererilor celor două guverne.

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