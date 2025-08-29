Consiliul General a aprobat preluarea terenului Esplanada pentru spațiu verde și proiecte culturale

Consiliul General al Municipiului București a aprobat vineri, 29 august, proiectul prin care Primăria va cere Guvernului preluarea terenului Esplanada, o suprafață de 45.008 metri pătrați aflată în apropiere de Piața Unirii.

Terenul, aflat acum în administrarea Ministerului Dezvoltării, urmează să fie transformat într-un ansamblu urbanistic cu spații verzi și funcțiuni socio-culturale, în contextul dezvoltării viitorului Cartier al Justiției.

Primarul interimar Stelian Bujduveanu a declarat că terenul trebuie igienizat urgent, pentru a evita ca viitorul Cartier al Justiției să fie construit lângă „o mare groapă de gunoi”, potrivit G4Media.

„Vorbim de un proiect care, potrivit PUG, este în mare parte spațiu verde, dar care poate include și funcțiuni publice, fie o filarmonică, fie un spațiu socio-cultural rezultat în urma unui concurs de soluții. Important este să începem acest proces”, a spus Bujduveanu.

După finalizarea transferului, Primăria va organiza un concurs internațional de arhitectură și urbanism pentru stabilirea planului de ansamblu.

Finanțarea va fi asigurată din bugetul local sau din alte surse legal constituite.

Proiectul Esplanada este considerat unul dintre cele mai importante demersuri de regenerare urbană din centrul Capitalei.

Planurile prevăd crearea de spații culturale, educaționale, sportive, administrative și civice, precum și funcțiuni publice de interes metropolitan.

Cartierul Justiției, proiect evaluat la circa 6 miliarde de lei și finanțat prin credite BIRD, va aduce pe terenul din apropiere instituții precum Ministerul Justiției, Curtea de Apel, Tribunalul București, DNA și CSM.