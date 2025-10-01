Control coordonat la frontiera cu Republica Moldova. Grănicerii români și moldoveni vor lucra împreună

Guvernul a semnat un acord cu autoritățile din Republica Moldova pentru implementarea controlului coordonat în punctul feroviar de trecere a frontierei Fălciu – Cantemir.

Noul sistem va ușura trecerea frontierei prin crearea unui singur punct de control, unde grănicerii români și moldoveni vor lucra împreună.

„Grănicerul român și grănicerul moldovean vor fi împreună. Cu alte cuvinte, controlul se va face o singură dată, concomitent”, a explicat Dogioiu.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat că aceasta este limita până la care se poate avansa în fluidizarea trecerii frontierei, având în vedere că Republica Moldova nu este membră a Uniunii Europene și nici a spațiului Schengen.

„Nu se vor opri oamenii de două ori”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Guvernului.