Creditorii IFN ar putea fi obligați să verifice identitatea clienților și să transmită situația finală a creditului în 5 zile

Una dintre principalele prevederi ale proiectului este obligarea creditorului să verifice identitatea consumatorului înainte de încheierea unui contract de credit la distanță. Măsura ar urmări prevenirea situațiilor în care o persoană constată că are un credit contractat în numele său, fără să fi solicitat împrumutul.

Inițiativa prevede și reguli mai stricte privind notificările transmise consumatorilor. Acestea ar trebui comunicate printr-un mijloc care permite confirmarea primirii, fie personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie printr-o altă metodă care asigură dovada primirii.

Ce trebuie să primească clientul la finalul creditului

O altă prevedere importantă se referă la momentul în care contractul de credit încetează. Creditorul ar urma să fie obligat să transmită consumatorului, în maximum 5 zile lucrătoare, o situație clară și standardizată a creditului.

Documentul ar trebui să cuprindă valoarea inițială a creditului, sumele achitate și modul în care acestea au fost repartizate între principal, dobânzi și comisioane. De asemenea, ar trebui să fie prezentate valoarea și data fiecărei plăți, soldul final și informațiile referitoare la eventualele raportări către sistemele de evidență a riscului de credit.

„Un consumator nu trebuie să afle după luni de zile care este situația finală a unui credit și nu trebuie să poarte singur povara de a demonstra că nu a contractat un credit în numele său. Dacă datele unei persoane sunt folosite pentru a obține un credit, creditorul trebuie să poată demonstra că a verificat identitatea celui care a contractat”, declară senatorul USR Remus Negoi.

Reguli noi și pentru notificarea cesiunii unei creanțe

Proiectul vizează și situațiile în care o creanță este cesionată către un alt creditor sau către o societate de recuperare.

Inițiatorii propun clarificarea momentului de la care noul creditor poate începe activitățile de recuperare față de consumator, astfel încât acesta să fie informat în mod corespunzător despre cesiunea creanței.

„Prea mult timp legea i-a apărat mai bine pe cei care dau credite decât pe cei care le iau. Oameni care nu au semnat nimic s-au trezit cu datorii la recuperatori, cu penalități pentru notificări pe care nu le-au primit niciodată și fără vreo hârtie care să le spună că au terminat de plătit”, afirmă senatoarea Cynthia Păun.

Potrivit inițiatorilor, proiectul urmărește să reducă riscul fraudelor și al disputelor privind comunicarea notificărilor, precum și să crească transparența în relația dintre consumatori și creditori.

Proiectul se află în prezent, la Senat, în procedură de dezbatere.