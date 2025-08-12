Cseke Attila: Reorganizarea administrației locale trebuie să se facă pe bune

Cseke Attila declară că „aceste 40.000 de posturi se referă la limitele care există astăzi”.

„La autoritățile locale sunt niște limite care sunt prevăzute, adică un număr maxim de posturi în care trebuie să se încadreze fiecare primărie, deci există un sistem. În acest sistem se va propune o reducere cu cel puțin 20 de procente pe fiecare autoritate locală. Eu estimez că cel puțin jumătate din acest număr de 40.000 sunt posturi ocupate”, adaugă el.

Ministrul Dezvoltării precizează că „regulile (criteriile pentru concedieri-n.r.) nu vin de la centru, dar prevederile legale vin din Codul Administrativ, unde se vorbește de reorganizarea instituției. Evident, decizia aparține Consiliului Local sau Consiliului Județean”.

Cseke Attila cere ca reorganizarea administrației locale să se facă „pe bune”: „Din punctul meu de vedere și recomandarea mea este ca aceste lucruri să se facă pe bune, pentru că este interesul autorității locale să rămână cei mai buni”.