Cuba neagă „categoric” orice participare la războiul din Ucraina

Cuba a respins „categoric” trimiterea de soldați să lupte alături de armata rusă în Ucraina, afirmând că sistemul judiciar al țării pedepsește „mercenarii”.

„Republica Cuba respinge acuzațiile false pe care guvernul Statelor Unite le răspândește cu privire la presupusa participare a Cubei la conflictul militar din Ucraina ”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe cubanez.

În septembrie 2023, în urma dezvăluirilor din presă, guvernul cubanez a raportat existența unei rețele criminale suspectate că recrutează persoane pe insulă pentru a participa la războiul din Ucraina.

Ministerul Afacerilor Externe a relatat sâmbătă că, de atunci, 26 de persoane au fost condamnate la pedepse cuprinse între 5 și 14 ani de închisoare pentru „infracțiunea de participare la activități mercenare ” .