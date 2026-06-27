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Cum se pronunță corect numele lui Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier

Disputa pentru funcția de premier a ajuns și la pronunția numelui lui Siegfried Mureșan, europarlamentarul propus de PNL, USR și UDMR.
Cum se pronunță corect numele lui Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Cezar Moldovan
27 iun. 2026, 17:08, Politic
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Siegfried Mureșan, europarlamentarul propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, a ajuns în centrul disputei politice privind formarea noului guvern.

Numele liberalului a devenit și subiect de ironii în PSD, după ce Lia Olguța Vasilescu a spus că românii „o să-și scrântească limba” încercând să-l pronunțe.

Prenumele Siegfried este de origine germană, iar în germană litera „S” urmată de vocală se pronunță, de regulă, ca „Z”. De aceea, pronunția aproximativă a prenumelui este „Zig-frid”. Mureșan este un nume de familie românesc, frecvent întâlnit în Transilvania. Astfel, numele complet se pronunță aproximativ „Zigfrid Mureșan”.

Siegfried Mureșan s-a născut la Hunedoara, într-o familie cu tată român și mamă germană.

Lia Olguța Vasilescu, ironii la adresa lui Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan este europarlamentar PNL și vicepreședinte al Partidului Popular European. El a fost propus de PNL, USR și UDMR ca variantă de premier, în contextul blocajului politic privind formarea noului guvern.

Propunerea Mureșan a apărut ca alternativă la varianta susținută de PSD, Sorin Grindeanu.

PSD susține că un guvern condus de Sorin Grindeanu ar putea trece prin Parlament dacă UDMR ar vota alături de social-democrați, în timp ce liberalii insistă pe varianta Siegfried Mureșan.

În acest context, Lia Olguța Vasilescu a lansat un atac la adresa lui Ilie Bolojan și a lui Siegfried Mureșan. Primarul Craiovei a acuzat că liderul PNL încearcă să propună pentru funcția de premier „un om care habar n-are cum se trăiește în România”.

Domnul Bolojan vrea să ne propună un prim-ministru care habar n-are cum se trăiește în România. O să-și scrântească românii limba până o să-i pronunțe numele”, a spus Lia Olguța Vasilescu, cu referire la Siegfried Mureșan.

Primarul Craiovei a continuat atacul și pe tema experienței europene a liberalului, ironizând imaginea acestuia de specialist în fonduri europene.

„Siegfried Mureșan, specialist în absorbția de fonduri europene. Cred că a absorbit doar salariul de europarlamentar”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

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