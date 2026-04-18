Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Von der Leyen vrea anularea dreptului de veto. Noi ne opunem”
Departamentul Politic
18 apr. 2026, 14:50, Politic

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a criticat propunerile privind reducerea puterii de veto a statelor membre în Uniunea Europeană, spunând că acestea ar reprezenta un pas spre federalizare și o pierdere a controlului național.

„Se cere de către Președinta Comisiei Europene cedarea dreptului de veto al statelor naționale la Consiliul European. Este un pas esențial spre federalizare. Ne opunem din principiu!

În general, Alianța pentru Unirea Românilor – AUR, ca orice partid național și suveranist autentic, încearcă să se opună oricărei formule care duce la conducere oameni politici nevotați. Orice formulă care are în principal în față oameni politici nevotați poate să ducă la dictatură sau poate să ducă la control. Aici e marea problemă a federalizării din punct de vedere filozofic.

Oamenii politici valabili sunt cei care sunt votați cât se poate de direct sau cât mai mulți dintre ei votați de către populație, ca să existe ceea ce anglo-saxonii numesc „accountability”, adică, cum s-ar traduce în limba română, „să dea seama de ceea ce fac”. Vă imaginați că e foarte greu „să dea seama” inclusiv un politician din România. E greu să-l „prinzi”, dar totuși, la emisiuni, pe Facebook, la proteste, în spațiu public, sau din patru în patru ani, la alegeri – îl poți sancționa.

Un „politician” nevotat care ajunge decident la Bruxelles nu doar că nu știi cine este, dar aproape că n-ai acces la el. Prin urmare, în momentul în care ai acceptat o federalizare și ești într-un stat precum România, nu suficient de potent și nu suficient de prezent, aproape că ai pierdut contactul cu politicienii.

UE vrea federalizare în acest moment, încercând prin asta să surpe sau să anuleze politic voința politică a națiunilor, într-un moment în care naționalismul este în creștere, nu este în descreștere. Dacă te uiți pe toate sondajele, inclusiv pe Eurobarometru, o să vezi că Uniunea Europeană nu este valorizată în plus față de propria națiune de cetățenii europeni!

Prin urmare, încercând să impui așa ceva într-un moment când naționalismul crește, nu descrește, riști să construiești o instituție care stă pe picioare de lut. Și gândul se duce, din acest punct de vedere, la Imperiul Habsburgic sau, dacă vreți, la URSS.

URSS-ul a căzut inclusiv din pricina că n-a putut da un răspuns la „problema naționalităților”, când, în timpul glasnost și perestroika, au pornit procesele de democratizare prin care popoarele au vrut suveranitate și apoi… independență.

Uniunea Europeană, prin forțarea federalizării, riscă să devină Imperiul Habsburgic sau URSS-ul, adică riscă să se destrame ca Uniune Europeană încercând să facă „mai bine”. În cazul acesta, „mai binele” este, indiscutabil, dușmanul binelui”, a declarat Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR.

