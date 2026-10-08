Dan Motreanu: „PSD e ca dirigintele de șantier care a dărâmat casa, dar refuză reconstrucția dacă nu e din nou șef”

„PSD e ca dirigintele de șantier care a dărâmat casa, dar refuză să participe la reconstrucție dacă nu e numit din nou șef de șantier”, scrie, joi, pe Facebook, Dan Motreanu.

El spune că, în urmă cu cinci luni, PSD a rupt coaliția prin demiterea Guvernului Bolojan, iar acum „ne cere din nou să formăm o coaliție de guvernare împreună”.

„Nu vom face asta. PNL a spus clar: nu vom intra într-un guvern cu PSD și nu vom mai face o coaliție cu PSD. PSD a dat jos Guvernul Bolojan, pretinzând că are toate soluțiile pentru România. Atunci să le aplice”, adaugă liberalul.

Motreanu amintește că PNL a prezentat o soluție prin candidatura lui Siegfried Mureșan, însă PSD a refuzat o întâlnire și a respins propunerea, fără să analizeze, spune el, programul de guvernare prezentat.

Europarlamentarul admite însă că România nu poate rămâne blocată fără un guvern cu puteri depline.

„De aceea, în cazul Guvernului propus de Luca Niculescu, singura discuție pentru PNL este un eventual vot de învestitură. Vom analiza programul de guvernare și componența viitorului Executiv și vom decide în forurile de conducere ale partidului”, mai spune Dan Motreanu.

Și președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat joi, după întâlnirea cu premierul desemnat, că PNL nu intenționează să participe la viitorul Guvern, dar este deschis să voteze pentru instalarea acestuia.