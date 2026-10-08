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Bolojan anunță că PNL nu va intra în Guvernul Niculescu, dar este deschis să îi acorde votul de învestitură

PNL nu intenționează să participe la viitorul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu, dar este deschis să voteze pentru instalarea acestuia, a declarat joi președintele liberal Ilie Bolojan, după întâlnirea cu Niculescu.
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Cosmin Pirv
08 oct. 2026, 15:42, Politic
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„Am discutat de asemenea despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a explicat că partidul are o decizie de a nu mai participa, în actualul context politic, la guvernări alături de PSD. În cazul în care PSD va face parte din viitoarea guvernare, PNL va intra în opoziție, a precizat Bolojan.

În schimb, liberalii sunt dispuși să acorde un vot pentru instalarea Guvernului Niculescu, având în vedere situația în care se află România și necesitatea unui Executiv cu puteri depline.

„PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern”, a spus Bolojan, precizând că viitorul Executiv trebuie să poată gestiona urgențele bugetare, să asigure funcționarea serviciilor statului prin rectificarea bugetară, să ia măsuri pentru limitarea cheltuielilor și să pregătească bugetul pentru anul viitor.

„Funcție de programul pe care îl va definitiva, funcție de componența pe care o va propune acestui guvern, săptămâna viitoare vom convoca Biroul Politic Național. Probabil că vom mai avea o discuție cu domnul Luca Niculescu și vom lua o decizie în ceea ce privește situația acestui guvern și poziția PNL față de acest guvern”, a adăugat Bolojan.

Poziția PNL vine în contextul negocierilor începute joi de Luca Niculescu cu partidele parlamentare pentru formarea noului Guvern.

 

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