Luca Niculescu a început consultările pentru formarea Guvernului. Negocierile cu PSD și PNL, încheiate. Urmează UDMR. Premierul desemnat: „Sper să ajungem la un compromis în interesul României”. Grindeanu: „Nu susținem un guvern tehnocrat”

UPDATE 15:30. Luca Niculescu a ajuns la sediul UDMR

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a ajuns chiar în aceste momente la sediul UDMR, unde va susține ultima rundă de negocieri pe ziua de astăzi cu liderii maghiari, în vederea formării viitorului Guvern.

Luca Niculescu, după negocierile cu PNL: „Sper că până la finalul discuțiilor să ajungem la un compromis în interesul României”

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat joi, după negocierile cu PNL pentru formarea viitorului Guvern, că discuțiile au vizat consolidarea fiscală, respectarea angajamentelor asumate de România și securitatea țării, în contextul războiului de la graniță.

„Consolidarea fiscală, despre importanța respectării angajamentelor asumate de România și ca orice măsură de relaxare fiscală să se înscrie în acest cadru pe care România l-a discutat. Am vorbit evident și despre securitatea României. Suntem într-o perioadă pe care o cunoaștem foarte bine, în care avem război la graniță și în mare, cam acestea au fost discuțiile”, a declarat premierul desemnat.

Întrebat ce condiții i-au pus liberalii în timpul negocierilor, Niculescu a spus că aceștia au ascultat propunerea venită din partea PSD și au discutat despre aceasta.

El a mai precizat că nu ar numi aceste poziții neapărat condiții, dar că propunerea nu a fost primită cu „cea mai mare deschidere”.

„Au ascultat propunerea care venise de la Partidul Social-Democrat și am discutat. N-aș spune că este vorba neapărat de condiții, dar nu mi s-a părut că este o propunere pe care o primesc cu cea mai mare deschidere”, a spus Niculescu.

Premierul desemnat a fost întrebat și despre pozițiile exprimate public de partide după primele negocieri și despre opoziția PSD față de un guvern tehnocrat.

„Este începutul unor discuții. Știți, am dus destule negocieri și sunt pozițiile care sunt la început. Sunt pozițiile de început, vom continua să discutăm, vom continua să lucrăm și sper că până la finalul discuțiilor să ajungem la un compromis în interesul României”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul desemnat a mai fost întrebat dacă liniile roșii stabilite de partide îi îngreunează misiunea de a forma un Guvern.

„Am știut de la început că nu o să fie o sarcină foarte simplă. Pentru că dacă ar fi fost simplă s-ar fi rezolvat până acum. Sunt pozițiile pe care și le-au fundamentat, pe care le-au explicat”, a afirmat premierul desemnat.

El a spus că încearcă să găsească soluții împreună cu partidele cu care a discutat deja și că va continua consultările și cu UDMR și cu celelalte formațiuni parlamentare.

„Încercăm să lucrăm împreună pentru a găsi soluții cu cele două partide cu care am vorbit până acum. Și sper că același lucru să se întâmple și la UDMR și la celelalte partide pe care le voi consulta. Scopul meu este, după cum am spus, crearea unui guvern funcțional, competent, care să aibă o majoritate, o majoritate care să-i asigure nu numai trecerea în Parlament, ci după aceea și buna funcționare”, a declarat Niculescu.

„Am încrederea că, după cum am spus și mai devreme, voi păstra ideile bune și voi încerca să îmbunătățesc ceea ce poate fi îmbunătățit. Evident că ideile bune nu au un singur genitor. Pot veni din multe părți și sunt convins că toate partidele dau dovadă de deschidere pentru a încerca să găsească o soluție la această criză politică și economică, pentru că să nu uităm în ce situație ne aflăm din punct de vedere economic”, a mai spus Luca Niculescu.

Declarațiile lui Luca Niculescu

Ce condiții v-au pus cei din PNL?

Au ascultat propunerea venită de la PSD și am discutat pe marginea ei. Nu mi s-a părut că e o propunere pe care să o primească cu mare deschidere.

Există cea mai mică șansă să vedem un guvern PSD-PNL-UDMR?

Niciodată nu iau primul răspuns ca fiind ultimul răspuns, Nu a fost propunerea cu care să fie de acord, cel puțin azi.

UPDATE 15:05. Consultările cu PNL s-au încheiat. Luca Niculescu, la declarații

Negocierile lui Luca Niculescu, premierul desemnat, cu PNL s-au încheiat acum. Acesta a ieșit la declarații, iar liderul PNL, Ilie Bolojan, va ieși și el ulterior.

George Simion acuză un „mare blat” pentru instalarea Guvernului Niculescu: „PSD-ul va guverna”. Ce spune despre Bolojan

Președintele AUR, George Simion, susține că în spatele negocierilor pentru formarea viitorului Executiv s-ar afla un plan pentru instalarea unui guvern controlat de PSD, dar condus oficial de premierul desemnat Luca Niculescu.

Într-un mesaj publicat pe TikTok, liderul AUR afirmă că partidul său va încerca să împiedice această formulă să obțină votul Parlamentului.

„Se pregătește un mare, mare blat. De două luni se coace la el. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD. Dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi”, afirmă George Simion.