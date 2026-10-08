Luca Niculescu a început consultările pentru formarea Guvernului. Negocierile cu PSD și PNL, încheiate. Urmează UDMR. Premierul desemnat: „Sper să ajungem la un compromis în interesul României”. Grindeanu: „Nu susținem un guvern tehnocrat”

Întâlnirea dintre liderii PSD și Luca Niculescu s-a încheiat. Premierul desemnat va face declarații.
Premierul desemnat, Luca Niculescu, a ajuns chiar în aceste momente la sediul UDMR, unde va susține ultima rundă de negocieri pe ziua de astăzi cu liderii maghiari, în vederea formării viitorului Guvern.
Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat joi, după negocierile cu PNL pentru formarea viitorului Guvern, că discuțiile au vizat consolidarea fiscală, respectarea angajamentelor asumate de România și securitatea țării, în contextul războiului de la graniță.
„Consolidarea fiscală, despre importanța respectării angajamentelor asumate de România și ca orice măsură de relaxare fiscală să se înscrie în acest cadru pe care România l-a discutat. Am vorbit evident și despre securitatea României. Suntem într-o perioadă pe care o cunoaștem foarte bine, în care avem război la graniță și în mare, cam acestea au fost discuțiile”, a declarat premierul desemnat.
Întrebat ce condiții i-au pus liberalii în timpul negocierilor, Niculescu a spus că aceștia au ascultat propunerea venită din partea PSD și au discutat despre aceasta.
El a mai precizat că nu ar numi aceste poziții neapărat condiții, dar că propunerea nu a fost primită cu „cea mai mare deschidere”.
„Au ascultat propunerea care venise de la Partidul Social-Democrat și am discutat. N-aș spune că este vorba neapărat de condiții, dar nu mi s-a părut că este o propunere pe care o primesc cu cea mai mare deschidere”, a spus Niculescu.
Premierul desemnat a fost întrebat și despre pozițiile exprimate public de partide după primele negocieri și despre opoziția PSD față de un guvern tehnocrat.
„Este începutul unor discuții. Știți, am dus destule negocieri și sunt pozițiile care sunt la început. Sunt pozițiile de început, vom continua să discutăm, vom continua să lucrăm și sper că până la finalul discuțiilor să ajungem la un compromis în interesul României”, a declarat Luca Niculescu.
Premierul desemnat a mai fost întrebat dacă liniile roșii stabilite de partide îi îngreunează misiunea de a forma un Guvern.
„Am știut de la început că nu o să fie o sarcină foarte simplă. Pentru că dacă ar fi fost simplă s-ar fi rezolvat până acum. Sunt pozițiile pe care și le-au fundamentat, pe care le-au explicat”, a afirmat premierul desemnat.
El a spus că încearcă să găsească soluții împreună cu partidele cu care a discutat deja și că va continua consultările și cu UDMR și cu celelalte formațiuni parlamentare.
„Încercăm să lucrăm împreună pentru a găsi soluții cu cele două partide cu care am vorbit până acum. Și sper că același lucru să se întâmple și la UDMR și la celelalte partide pe care le voi consulta. Scopul meu este, după cum am spus, crearea unui guvern funcțional, competent, care să aibă o majoritate, o majoritate care să-i asigure nu numai trecerea în Parlament, ci după aceea și buna funcționare”, a declarat Niculescu.
„Am încrederea că, după cum am spus și mai devreme, voi păstra ideile bune și voi încerca să îmbunătățesc ceea ce poate fi îmbunătățit. Evident că ideile bune nu au un singur genitor. Pot veni din multe părți și sunt convins că toate partidele dau dovadă de deschidere pentru a încerca să găsească o soluție la această criză politică și economică, pentru că să nu uităm în ce situație ne aflăm din punct de vedere economic”, a mai spus Luca Niculescu.
Ce condiții v-au pus cei din PNL?
Există cea mai mică șansă să vedem un guvern PSD-PNL-UDMR?
Negocierile lui Luca Niculescu, premierul desemnat, cu PNL s-au încheiat acum. Acesta a ieșit la declarații, iar liderul PNL, Ilie Bolojan, va ieși și el ulterior.
Președintele AUR, George Simion, susține că în spatele negocierilor pentru formarea viitorului Executiv s-ar afla un plan pentru instalarea unui guvern controlat de PSD, dar condus oficial de premierul desemnat Luca Niculescu.
Într-un mesaj publicat pe TikTok, liderul AUR afirmă că partidul său va încerca să împiedice această formulă să obțină votul Parlamentului.
„Se pregătește un mare, mare blat. De două luni se coace la el. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD. Dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi”, afirmă George Simion.
„Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu. Îi vor menține arestul încă 30 de zile și după aceea vor să îl condamne cu executare. După aceea urmez eu și fărâmițează AUR-ul așa cum au început”, susține președintele AUR.
Premierul desemnat, Luca Niculescu, a ajuns acum la sediul PNL, unde va purta negocieri cu liderii de partid în privința formării programului de Guvernare. Acesta a fost întâmpinat de Mircea Abrudean.
Într-o postare încărcată pe Facebook, Siegfried Mureșan a refuzat scenariul în care PSD ar ajunge la guvernare alături de PNL.
„Pesediștii ne tot invită la guvernare alături de ei. Nu, mulțumim!”, a scris europarlamentarul.
El afirmă că Partidul Social-Democrat „a generat criza acum cinci luni, cu ajutorul AUR”, iar în tot acest timp „ține țara în criză, fiindcă prioritatea PSD nu este binele României, ci binele partidului și al clientelei de partid”.
Potrivit europarlamentarului, „România nu are nevoie de un guvern controlat de PSD cu responsabilitatea aruncată pe umerii altor partide”.
Mircea Abrudean, președintele Senatului, Oana Gheorghiu, vicepremier interimar, și Mihai Jurcă, șeful Cancelariei prim-ministrului, se află la sediul PNL, unde este așteptat să ajungă premierul desemnat Luca Niculescu.
A ajuns și liderul PNL, Ilie Bolojan. Acesta a intrat prin ușa din spate.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că social-democrații vor continua să ceară președintelui Nicușor Dan mandatul pentru formarea Guvernului, dar nu exclud nici varianta alegerilor anticipate.
Întrebat ce strategie va avea PSD în situația în care Guvernul propus de Luca Niculescu nu va trece de Parlament, Sorin Grindeanu a venit cu o dublă variantă.
„Și și. Și știți de ce acest răspuns? Pentru că l-am cerut mandatul… Cred că Marian Neacșu a fost cu mine la ultimele consultării de la Cotroceni. Nu l-am cerut. Am solicitat mandatul, ăsta a fost verbul folosit, mandatul de prim-ministru”, a spus liderul PSD.
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, după întâlnirea cu premierul desemnat, Luca Niculescu, că bugetul constituie o prioritate.
„Țin foarte mult ca bugetul pe anul viitor să se aprobe anul acesta. Să nu mai avem situația pe care am avut-o pentru bugetul de anul ăsta cu aprobarea bugetului în aprilie. E absolut necesar și un semnal extrem de important pe care România îl dă și partenerilor noștri financiari internaționali și agențiilor de rating respectând acordurile asumate de către noi”, a declarat Sorin Grindeanu.
Președintele social-democrat a mai spus că i-a recomandat premierului desemnat să facă în Parlament o prezentare la zi a situației financiare a României.
„Cred că e obligatoriu să începem printr-o prezentare și aș face această prezentare, sau eu am recomandat primului ministru desemnat să facă o prezentare la zi a situației financiare a României. Orice semn de întrebare posibil, care poate să ducă la multe lucruri rele, trebuie înlăturat. Mai bine să știe adevărul până la capăt, 100%, și acest lucru nu poate fi prezentat decât în Parlament. Și aici vorbim de un termen scurt. În câteva săptămâni, cred că un guvern nou poate să facă această prezentare”, a mai spus Grindeanu.
„Din start vă pot spune că aceste discuții s-au axat pe două componente. Pe o componentă economică, în mod evident, și pe cea politică. Din perspectiva primei componente, cea economică, noi l-am anunțat, i-am spus din start domnului Niculescu, cu ceea ce ne dorim, și anume schimbarea direcției economice, și acest lucru este condiția PSD pentru orice sprijin politic. Ne dorim o reconfigurare macroeconomică majoră, care să spună sau să pună stop sărăcirii agresive a românilor”, a declarat Sorin Grindeanu, de la sediul din Kiseleff.
Președintele PSD i-a transmis lui Luca Niculescu că are două priorități: creșterea economică și o majoritate asumată.
Pe componenta politică, Grindeanu spune că nu vrea o majoritate de conjunctură care să susțină Guvernul Niculescu doar la investire, ci una care să îi fie alături pe termen lung.
„I-am spus primului ministru desemnat că ne dorim o majoritate asumată și că nu ne interesează funcțiile. De aceea fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun”, a mai precizat șeful PSD.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că i-a transmis premierului desemnat că social-democrații resping varianta unui guvern tehnocrat, pe care îl consideră incapabil să gestioneze provocările economice și politice din perioada următoare.
„Noi nu susținem, și am transmis prim-ministrului desemnat, varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab, un guvern care nu poate să ducă la îndeplinire și să atingă țintele, nici măcar pe termen scurt, pe care și le-ar propune orice guvern”, a declarat Sorin Grindeanu, după discuțiile cu premierul desemnat, Luca Niculescu.
„Un guvern tehnocrat care, din experiența trecută a noastră, de acum 10 ani, a fost votat de aproape tot Parlamentul atunci, dar care de a doua zi a fost guvernul nimănui”, a afirmat Grindeanu.
„Un guvern de acest tip, și mă refer la Guvernul Cioloș, un guvern de acest tip care trebuie să vină în fața Parlamentului, de exemplu, cu bugetul, nu-l văd având forța necesară să și treacă măsuri de acest tip”, a adăugat liderul PSD.
După discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu, liderul PSD a susținut că partidul său nu este interesat de funcții și a avertizat că social-democrații nu vor susține un Executiv dacă revendicările lor privind programul de guvernare și majoritatea politică nu vor fi îndeplinite.
Grindeanu a declarat că discuțiile cu Luca Niculescu au avut două componente: programul viitorului Executiv și construcția politică pe care se va baza acesta.
Potrivit liderului PSD, premierul desemnat a dat asigurări că o parte dintre măsurile susținute de social-democrați vor fi incluse în programul viitorului Cabinet.
„Domnul Niculescu, domnul prim-ministru desemnat, ne-a dat asigurări că idei esențiale din programul PSD se vor oglindi în programul său de guvernare. Așteptăm coagularea acestui program de guvernare, să vedem, până la urmă, soluțiile pentru oameni și soluțiile pentru economie. Ne-am arătat disponibilitatea și i-am transmis domnului Niculescu disponibilitatea noastră ca parte din colegii care au lucrat la programul de guvernare să fie parte activă în zilele următoare, într-un dialog continu, până la definitivarea acestui program”, a declarat Sorin Grindeanu.
Liderul social-democrat a precizat că a doua componentă a negocierilor privește formarea majorității care ar urma să susțină noul Executiv.
Ulterior, acesta a spus că prezența lui Ilie Bolojan la conducerea PNL nu reprezintă un obstacol pentru o eventuală guvernare alături de liberali și UDMR.
Întrebat dacă PSD ar fi dispus să intre într-o guvernare cu PNL și UDMR, implicit alături de Ilie Bolojan, liderul social-democrat a răspuns:
„Da, Ilie Bolojan nu e o problemă în acest moment pentru Sorin Grindeanu. Ilie Bolojan e președintele PNL. N-am ce să-i fac eu ordine în PNL. E treaba lor cum își gestionează lucrurile. Ce să spun eu dacă e bun Ilie Bolojan ca președinte PNL sau nu? Fiindcă avem un prim-ministru desemnat, Luca Niculescu”, a declarat Grindeanu.
Care sunt șansele ca PSD să facă parte din Guvern sau să voteze acest guvern? Care e deschiderea PSD să facă parte dintr-un guvern cu PNL si USR?
Este Luca Niculescu omul președintelui?
Este dispus Luca Niculescu să renunțe la politicile lui Ilie Bolojan?
Cum se traduce majoritate asumată?
Fie guvern PSD-PNL-UDMR sau varianta unui guvern tehnocrat cu susținere din Parlament?
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit acum la declarații, după negocierile cu premierul desemnat, Luca Niculescu.
Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, joi, după prima rundă de negocieri cu PSD, că discuțiile au fost „foarte interesante” și s-au concentrat pe programul de guvernare și pe lucrurile pe care formațiunile politice le pot avea în comun.
„Am avut o primă discuție foarte interesantă de substanță cu reprezentanții Partidului Democrat. Obiectivul meu este, după cum știți, să construim această majoritate parlamentară în jurul câtorva lucruri care sunt esențiale pentru România”, a declarat premierul desemnat.
„România care are nevoie, în primul rând, de stabilitate și de încredere, încrederea cetățenilor, a companiilor, a investitorilor, a partenerilor noștri, iar pentru aceasta, pentru toate acestea, este nevoie de un guvern cu puteri depline și de un mandat clar”, a afirmat el.
Rectificarea bugetară și bugetul pentru 2027, printre priorități
Premierul desemnat a prezentat și câteva dintre prioritățile discutate cu reprezentanții PSD.
Printre acestea se află rectificarea bugetară, despre care Niculescu spune că este necesară pentru ca România să nu ajungă în situația de a avea probleme cu plata unor cheltuieli spre finalul anului.
„Prioritățile imediate pe care le avem și pe care le-am discutat cu reprezentanții PSD, o rectificare bugetară de care România are nevoie pentru că altfel riscăm să avem probleme cu plățile spre finalul anului, un buget pe 2027 care trebuie încheiat până la finalul acestui an, la începutul anului viitor, vind din nou agențiile de rating și, evident, respectarea angajamentelor asumate de România referitoare la traiectoria fiscală, o mai bună colectare și protejarea investițiilor și a locurilor de muncă”, a spus Niculescu.
Programul întâlnirilor lui Luca Niculescu, luni, 12 octombrie:
12:00 – USR
14:00 – Minorități
Întâlnirea dintre liderii PSD și Luca Niculescu s-a încheiat. Premierul desemnat va face declarații.
Ilie Bolojan, premier interimar al României și președintele PNL, a transmis care sunt „liniile roșii” ale liberalilor, cu doar câteva ore înainte de întâlnirea cu Luca Niculescu la sediul partidului.
„Dincolo de aceste urgențe, indiferent de formula de guvernare din perioada următoare, menținerea cumpătării în cheltuieli și a echilibrului bugetar va rămâne principala provocare. […] Țintele de deficit stabilite pentru anul viitor și pentru 2028 nu sunt negociabile. Discuția poate să fie doar despre modul în care le atingem. Gestionarea corectă a unui buget nu înseamnă să ignorăm privilegiile, ci să le contestăm. Cheltuielile statului nu trebuie să crească”, a transmis Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.
Șeful PNL a anunțat și lista priorităților de care ar vrea ca Luca Niculescu să tina cont atât în discuțiile din următoarele ore, cât și în viitorul program de guvernare.
PNL vrea ca Guvernul Niculescu:
La ora 10:59, premierul desemnat, Luca Niculescu, a ajuns deja la sediul PSD pentru a purta discuții cu Sorin Grindeanu și liderii de partid pe baza programului de guvernare pe care acesta dorește să îl contureze. El nu a fost întâmpinat de Grindeanu, ci de Bogdan Ivan și Radu Oprea.
Potrivit programului anunțat, Luca Niculescu se întâlnește la sediile partidelor cu reprezentanții:
Calendarul consultărilor cu celelalte formațiuni parlamentare urmează să fie stabilit ulterior.
Niculescu are la dispoziție zece zile de la desemnare pentru a definitiva programul de guvernare și lista miniștrilor, care trebuie depuse la Parlament.
Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.
Prima întâlnire, cea cu PSD, este și una dintre cele mai importante pentru calculul majorității. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a primit mandat de negociere cu premierul desemnat.Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că partidul nu va acorda „voturi în alb” și că social-democrații vor să vadă viziunea economică și socială a lui Niculescu.
PSD respinge continuarea politicilor de austeritate asociate guvernului Bolojan, demis prin moțiune de cenzură în urmă cu 5 luni, și condiționează sprijinul de programul și direcția noului Executiv.
PNL nu a anunțat, până în prezent, o susținere necondiționată pentru Luca Niculescu. Liberalii au transmis că vor analiza programul de guvernare, echipa de miniștri și prioritățile noului premier înainte de a decide dacă vor vota Cabinetul.
PNL a lăsat astfel deschisă posibilitatea unui vot pentru învestitură, dar cel mai probabil liberalii nu vor participa la actul de guvernare.
UDMR este, de asemenea, deschisă unei formule care să permită învestirea Guvernului Niculescu. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat că parlamentarii Uniunii îl pot vota pe premierul desemnat, însă formațiunea nu dorește negocieri pentru majoritate cu AUR sau SOS România.
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis că partidele trebuie să ajungă la un compromis pentru a evita prelungirea blocajului politic. UDMR a transmis prin liderii săi că dorește un program de guvernare cu o componentă economică puternică și măsuri privind pensiile și drepturile minorității maghiare.
Și USR urmează să discute cu premierul desemnat, însă partidul a stabilit deja o serie de condiții politice. Dominic Fritz a transmis că USR va analiza programul, echipa de miniștri și majoritatea pe care se bazează Niculescu.
USR a precizat că nu va susține un Guvern în care PSD este reprezentat prin miniștri sau care este considerat controlat politic de social-democrați.
Această poziție complică formarea unei majorități largi, întrucât premierul desemnat trebuie să găsească o formulă acceptabilă simultan pentru partide cu poziții diferite asupra politicilor economice și asupra participării PSD la guvernare.
În acest moment, nu există o majoritate parlamentară anunțată oficial în jurul lui Luca Niculescu. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat însă tocmai cu argumentul că este persoana pe care o consideră capabilă să găsească o formulă de majoritate.
Matematic vorbind, cheia negocierilor este construirea unei formule care să ajungă la cel puțin 233 de voturi.