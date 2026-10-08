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Sorin Grindeanu:  Țin foarte mult ca bugetul pe anul viitor să se aprobe anul acesta

Președintele PSD, Sorin Grindeanu își dorește ca bugetul pentru anul 2027 să fie adoptat până la sfârșitul acestui an, pentru a nu se ajunge în situația de anul trecut când România nu a avut buget până în luna aprilie.
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Laurentiu Marinov
08 oct. 2026, 13:01, Politic
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Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, după întâlnirea cu premierul desemnat, Luca Niculescu, că bugetul constituie o prioritate.

Țin foarte mult ca bugetul pe anul viitor să se aprobe anul acesta. Să nu mai avem situația pe care am avut-o pentru bugetul de anul ăsta cu aprobarea bugetului în aprilie. E absolut necesar și un semnal extrem de important pe care România îl dă și partenerilor noștri financiari internaționali și agențiilor de rating respectând acordurile asumate de către noi”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele social-democrat a mai spus că i-a recomandat premierului desemnat să facă în Parlament, o prezentare la zi a situației financiare a României, în care noul guvern va fi învestit.

„Cred că e obligatoriu să începem printr-o prezentare și aș face această prezentare, sau eu am recomandat primului ministru desemnat să facă o prezentare la zi a situației financiare a României. Orice semn de întrebare posibil, care poate să ducă la multe lucruri rele, trebuie înlăturat. Mai bine să știe adevărul până la capăt, 100%, și acest lucru nu poate fi prezentat decât în Parlament. Și aici vorbim de un termen scurt. În câteva săptămâni, cred că un guvern nou poate să facă această prezentare”, a mai spus Grindeanu.

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