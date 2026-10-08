Sorin Grindeanu:  Țin foarte mult ca bugetul pe anul viitor să se aprobe anul acesta

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, după întâlnirea cu premierul desemnat, Luca Niculescu, că bugetul constituie o prioritate.

„Țin foarte mult ca bugetul pe anul viitor să se aprobe anul acesta. Să nu mai avem situația pe care am avut-o pentru bugetul de anul ăsta cu aprobarea bugetului în aprilie. E absolut necesar și un semnal extrem de important pe care România îl dă și partenerilor noștri financiari internaționali și agențiilor de rating respectând acordurile asumate de către noi”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele social-democrat a mai spus că i-a recomandat premierului desemnat să facă în Parlament, o prezentare la zi a situației financiare a României, în care noul guvern va fi învestit.

„Cred că e obligatoriu să începem printr-o prezentare și aș face această prezentare, sau eu am recomandat primului ministru desemnat să facă o prezentare la zi a situației financiare a României. Orice semn de întrebare posibil, care poate să ducă la multe lucruri rele, trebuie înlăturat. Mai bine să știe adevărul până la capăt, 100%, și acest lucru nu poate fi prezentat decât în Parlament. Și aici vorbim de un termen scurt. În câteva săptămâni, cred că un guvern nou poate să facă această prezentare”, a mai spus Grindeanu.