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Sorin Grindeanu, dacă Guvernul lui Luca Niculescu nu obține majoritatea: Vreau să fiu foarte clar, nu trebuie să excludem scenariul anticipatelor

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că social-democrații vor continua să ceară mandatul pentru formarea Guvernului, dar nu exclud alegerile anticipate dacă nici Guvernul propus de Luca Niculescu nu va obține votul Parlamentului.
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Maria Nițu
08 oct. 2026, 13:11, Politic
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, după negocierile cu premierul desemnat Luca Niculescu privind programul de guvernare, că social-democrații vor continua să ceară președintelui Nicușor Dan mandatul pentru formarea Guvernului, dar nu exclud nici varianta alegerilor anticipate.

Întrebat ce strategie va avea PSD în situația în care Guvernul propus de Luca Niculescu nu va trece de Parlament, Sorin Grindeanu a venit cu o dublă variantă.

„Și și. Și știți de ce acest răspuns? Pentru că l-am cerut mandatul… Cred că Marian Neacșu a fost cu mine la ultimele consultării de la Cotroceni. Nu l-am cerut. Am solicitat mandatul, ăsta a fost verbul folosit, mandatul de prim-ministru”, a spus liderul PSD.

„Noi la PSD, eu fiind cel desemnat de către colegii mei, dacă exista o altă propunere din interiorul PSD, evident că stăteam la masă și discutam, așa că v-am dat răspunsul cu și și, fiindcă nu depinde doar de noi”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a precizat însă că alegerile anticipate nu trebuie excluse din scenariile luate în calcul.

„Dar nu trebuie să excludem, și vreau să fiu foarte clar, nu trebuie să excludem scenariul anticipatelor, fiindcă pare că în acest moment în interiorul unei anumite foste majorități, la care putem să adăugăm poate și o zonă de neafiliați, care între timp, de la alegerile din 2024, au ieșit și s-au dus într-o zonă din aceasta neafiliată, pare că nu se coagulează o majoritate”, a declarat Grindeanu.

„Și atunci soluția anticipatelor poate să fie una care să rămână valabilă, evident”, a spus Sorin Grindeanu.

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