Concluziile discuțiilor cu PNL. Luca Niculescu: Nu iau primul răspuns ca fiind ultimul răspuns

Luca Niculescu, premierul desemnat, s-a întâlnit joi și cu liderii PNL, după discuțiile cu social-democrații. Acesta spune că le-a prezentat liberalilor prioritățile viitorului Guvern, dintre cele pe care le-a conturat până acum.

„Am spus de ce este important să avem un guvern cu puteri depline, cât mai rapid, susținut de o majoritate parlamentară care să fie cât mai solidă. Creionarea unui buget pentru 2027. Am vorbit, de asemenea, despre consolidarea fiscală, despre importanța respectării angajamentelor asumate de România și că orice măsură de relaxare fiscală se înscrie în acest cadru pe care România l-a discutat. Am vorbit, evident, și despre securitatea României”, a declarat Luca Niculescu, la ieșirea din sediul PNL.

Premierul desemnat analizează în aceste zile propunerile partidelor, urmând ca după ce încheie toate întrevederile cu liderii, să își finalizeze atât programul de guvernare, cât și lista de miniștri.

Cum a reacționat PNL la propunerile venite dinspre PSD

Luca Niculescu le-a prezentat liberalilor și propunerile venite dinspre PSD. Premierul desemnat spune că liderii PNL nu au fost foarte deschiși la acestea, însă nici nu i-au impus condiții suplimentare.

„Au ascultat propunerea care venise de la Partidul Social-Democrat și am discutat cu pe marginea ei. Nu pot spune că este vorba neapărat de condiții, dar nu mi s-a părut că este o propunere pe care o primesc cu cea mai mare deschidere”, a mai declarat Niculescu.

Pozițiile partidelor nu sunt flexibile, însă Luca Niculescu este optimist. El spune că este doar începutul discuțiilor. Despre varianta unui executiv tehnocrat, cu care Sorin Grindeanu deja nu a fost de acord, Luca Niculescu spune acum că și liberalii ar fi fost reticenți.

„Niciodată nu iau primul răspuns ca fiind ultimul răspuns, dar există în continuare toate variantele pe masă, dar, într-adevăr, nu a fost propunerea cu care să fie de acord, cel puțin astăzi”, a mai explicat premierul desemnat.

Concluziile discuțiilor cu Bolojan. Cum se modifică programul de guvernare

Luca Niculescu spune că va prelua în continuare idei de la toate partidele, dar și din programele de guvernare ale premierilor desemnați anterior și care nu au trecut de votul din Parlament.

„Am încrederea că, după cum am spus și mai devreme, voi păstra ideile bune și voi încerca să îmbunătățesc ceea ce poate fi îmbunătățit. Evident că ideile bune nu au un singur genitor. Pot veni din multe părți și sunt convins că toate partidele dau dovadă de deschidere pentru a încerca să găsească o soluție la această criză politică și economică, pentru că să nu uităm în ce situație ne aflăm din punct de vedere economic”, a concluzionat premierul desemnat.