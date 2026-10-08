Grindeanu respinge varianta unui guvern tehnocrat: Trebuie să existe o soluție politică asumată | PSD convoacă o nouă ședință a Biroului Politic Național

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că i-a transmis premierului desemnat că social-democrații resping varianta unui guvern tehnocrat, pe care îl consideră incapabil să gestioneze provocările economice și politice din perioada următoare.

„Noi nu susținem, și am transmis prim-ministrului desemnat, varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab, un guvern care nu poate să ducă la îndeplinire și să atingă țintele, nici măcar pe termen scurt, pe care și le-ar propune orice guvern”, a declarat Sorin Grindeanu, după discuțiile cu premierul desemnat, Luca Niculescu.

Liderul social-democrat a atras atenția că viitorul Executiv va trebui să realizeze rectificarea bugetară și să pregătească bugetul, iar un guvern fără o susținere politică solidă ar putea întâmpina dificultăți în adoptarea acestor măsuri.

Grindeanu invocă precedentul Guvernului Cioloș

Președintele PSD a făcut referire la experiența guvernului tehnocrat condus de Dacian Cioloș, susținând că acesta și-a pierdut rapid sprijinul politic, deși fusese învestit cu voturile unei largi majorități parlamentare.

„Un guvern tehnocrat care, din experiența trecută a noastră, de acum 10 ani, a fost votat de aproape tot Parlamentul atunci, dar care de a doua zi a fost guvernul nimănui”, a afirmat Grindeanu.

„Un guvern de acest tip, și mă refer la Guvernul Cioloș, un guvern de acest tip care trebuie să vină în fața Parlamentului, de exemplu, cu bugetul, nu-l văd având forța necesară să și treacă măsuri de acest tip”, a adăugat liderul PSD.

PSD cere o majoritate politică asumată

Sorin Grindeanu a insistat că România are nevoie de un guvern susținut de o majoritate politică transparentă și stabilă, precizând că PSD nu va participa la o eventuală majoritate de conjunctură.

„Trebuie să existe o soluție politică, o soluție politică asumată, pe o majoritate asumată, așa cum am spus, transparentă. Poate să existe o majoritate de conjunctură. Nu suntem parte a unei eventuale soluții de acest tip sau nu vom fi parte a unei eventuale soluții de acest tip”, a declarat acesta.

Întrebat dacă susținerea politică ar putea viza un guvern minoritar, format dintr-un singur partid sau din mai multe partide, Grindeanu a precizat că pot exista și acorduri parlamentare, cu condiția ca acestea să garanteze stabilitatea viitorului Executiv până în 2028.

„Sigur, poate să existe și varianta legată de acorduri parlamentare, acorduri care țin de o susținere, și aș insista să spun, o susținere până în 2028, astfel încât să avem credibilitate până la urmă, sau guvernul viitor să aibă credibilitate pe tot ceea ce înseamnă demersuri, fie dacă vorbim de cele legate de buget”, a explicat președintele PSD.

O nouă ședință a conducerii PSD, convocată pentru ora 17:00

Sorin Grindeanu a convocat pentru joi, de la ora 17:00, o nouă reuniune a Biroului Politic Național al PSD, în cadrul căreia își va informa colegii despre discuțiile purtate cu premierul desemnat.

Premierul desemnat Luca Niculescu a început joi consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului Guvern și obținerea sprijinului necesar în Parlament. Prima rundă de discuții a avut loc cu PSD. Tot joi, urmează discuții cu PNL și UDMR.