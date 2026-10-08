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UDMR, după discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu: Suntem pregătiți să votăm un Guvern, chiar dacă nu facem parte din el

Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) este dispusă să voteze învestirea unui nou Executiv, chiar și fără a face parte din viitoarea formulă guvernamentală, a declarat primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad Andras, la finalul consultărilor purtate cu premierul desemnat.
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Radu Mocanu
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Antal Arpad a declarat, după discuțiile cu premierul desemnat, că întâlnirea a fost una „foarte sinceră și constructivă” și că principalele teme abordate au fost programul de guvernare și dificultățile cu care se confruntă România. 

„Am avut o discuție foarte sinceră și constructivă cu domnul premier desemnat. Noi am vorbit despre problemele care trebuie rezolvate în România. România are nevoie de un guvern. Economia României scârțâie. Este nevoie de programe prin care se pot păstra locurile de muncă și programe prin care se creează noi locuri de muncă. Este nevoie de indexarea pensiilor. România are nevoie de niște programe prin care dezechilibrele care există astăzi în societatea românească pot fi corectate”, a declarat liderul UDMR. 

„Linia roșie” față de suveraniști

Acesta a anunțat deschiderea Uniunii față de învestirea unui Guvern, precizând că nu este o condiție esențială să facă parte din componența echipei care ar veni la Palatul Victoria. 

Arpad a mai anunțat că formațiunea așteaptă pozițiile PSD și PNL înainte de a lua o decizie privind participarea la guvernare, subliniind că singura linie roșie a partidului este asocierea cu partidele din zona suveranistă. 

„Suntem dispuși să votăm un guvern, chiar dacă nu vom face parte din acel guvern. Important este programul de guvernare, ce va conține programul de guvernare și foarte important este să avem guvern. Nu am discutat despre participarea UDMR la guvernare. Așteptăm punctele de vedere ale celor două partide mari, PSD și PNL, după care vom lua și noi o decizie. Deci noi am spus foarte clar, ne-am dorit refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și SOS. Deci acestea sunt condițiile noastre. Nu insistăm să participăm la guvernare”, a mai spus liderul maghiar. 

Poziția UDMR vine în contextul primelor discuții avute de premierul desemnat Luca Niculescu cu partidele parlamentare, în vederea obținerii votului de învestitură. 

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