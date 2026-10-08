Blocaj pentru Luca Niculescu, după prima zi de consultări pentru formarea Guvernului. Negocierile cu PSD, PNL, UDMR, încheiate. Bolojan spune că PNL nu vrea „să participe în acest guvern”, Grindeanu spune „nu” unui guvern tehnocrat

Declarațiile lui Luca Niculescu, după primele consultări Luca Niculescu: Am avut o discuție foarte bună cu Kelemen Hunor și cu reprezentanții UDMR

Am discutat despre chestiuni care ne interesează pe noi toți. Am vorbit despre programul de guvernare și am întâlnit interes pentru tot felul de subiecte pornind de la sănătate, inegalități sociale, agricultură.

Sunt optimist după această întâlnire. După toată această primă zi de dialog cu dialog cu cei de la PSD, PNL, și UDMR pentru ca doar ascultând îți dai seama ce mai poți îmbunătăți. Avem 2 tabere – PSD cu guvern politic și PNL care doar dă voturi, depuneți mandatul dacă nu găsiți acord? Niciodată nu mi-a plăcut să mă gândesc la ce ar fi dacă. Deocamdată suntem în prima fază a discuțiilor. Discuțiilor vor continua voi lua această decizie când ne vom apropia de termnehul respectiv Pare că ați început cu un blocaj? Cum ați putea ieși? Mi se pare ca blocajul există de mai multe luni. Deblocarea poate veni din discuții. O ofertă de la PSD și un refuz de la PNL. În aceste condiții, care sunt șansele să vedem o majoritate clară?

Asta o vom vedea în zilele următoare. Sunt mai multe formule posibile de guvernare. Ceea ce a propus PSD. E pe masă opțiunea tehnocrată. Veți purta negocieri cu cei de la PACE, AUR, SOS?

Deocamdată, pornim de la discuțiile pe care le am avut. Voi mai avea discuții luni. Excludeți discuții cu AUR, SOS?

Discuțiile acestea nu sunt prinse în program. Este democratic ca excludeți negocierea cu AUR?

Respectăm alegătorii partidelor din România. În același timp am văzut ca AUR a spus deja că nu votează acest guvern. Vorbesc întâi cu partidele cu care am o șansă. UPDATE 16:38. Prima zi de negocieri, la final Discuțiile dintre premierul desemnat Luca Niculescu și reprezentanții UDMR s-au încheiat. A fost ultima întâlnire programată pentru astăzi, iar Luca Niculescu urmează să susțină declarații de presă. Concluziile discuțiilor cu PNL. Luca Niculescu: Nu iau primul răspuns ca fiind ultimul răspuns „Am spus de ce este important să avem un guvern cu puteri depline, cât mai rapid, susținut de o majoritate parlamentară care să fie cât mai solidă. Creionarea unui buget pentru 2027. Am vorbit, de asemenea, despre consolidarea fiscală, despre importanța respectării angajamentelor asumate de România și că orice măsură de relaxare fiscală se înscrie în acest cadru pe care România l-a discutat. Am vorbit, evident, și despre securitatea României”, a declarat Luca Niculescu, la ieșirea din sediul PNL. Premierul desemnat analizează în aceste zile propunerile partidelor, urmând ca după ce încheie toate întrevederile cu liderii, să își finalizeze atât programul de guvernare, cât și lista de miniștri. Luca Niculescu le-a prezentat liberalilor și propunerile venite dinspre PSD. Premierul desemnat spune că liderii PNL nu au fost foarte deschiși la acestea, însă nici nu i-au impus condiții suplimentare. „Au ascultat propunerea care venise de la Partidul Social-Democrat și am discutat cu pe marginea ei. Nu pot spune că este vorba neapărat de condiții, dar nu mi s-a părut că este o propunere pe care o primesc cu cea mai mare deschidere”, a mai declarat Niculescu. CITEȘTE AICI DECLARAȚIILE COMPLETE Bolojan anunță că PNL nu va intra în Guvernul Niculescu, dar este deschis să îi acorde votul de învestitură PNL nu intenționează să participe la viitorul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu, dar este deschis să voteze pentru instalarea acestuia, a declarat joi președintele liberal Ilie Bolojan, după întâlnirea cu Niculescu. „Am discutat de asemenea despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern”, a declarat Ilie Bolojan. Liderul PNL a explicat că partidul are o decizie de a nu mai participa, în actualul context politic, la guvernări alături de PSD. În cazul în care PSD va face parte din viitoarea guvernare, PNL va intra în opoziție, a precizat Bolojan. „PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern”, a spus Bolojan, precizând că viitorul Executiv trebuie să poată gestiona urgențele bugetare, să asigure funcționarea serviciilor statului prin rectificarea bugetară, să ia măsuri pentru limitarea cheltuielilor și să pregătească bugetul pentru anul viitor. „Funcție de programul pe care îl va definitiva, funcție de componența pe care o va propune acestui guvern, săptămâna viitoare vom convoca Biroul Politic Național. Probabil că vom mai avea o discuție cu domnul Luca Niculescu și vom lua o decizie în ceea ce privește situația acestui guvern și poziția PNL față de acest guvern”, a adăugat Bolojan.

UPDATE 15:33. Ilie Bolojan, la declarații

Liderul PNL, Ilie Bolojan, oferă chiar acum declarații de presă după negocierile cu Luca Niculescu, premierul desemnat.

UPDATE 15:30. Luca Niculescu a ajuns la sediul UDMR

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a ajuns chiar în aceste momente la sediul UDMR, unde va susține ultima rundă de negocieri pe ziua de astăzi cu liderii maghiari, în vederea formării viitorului Guvern. Acesta a fost întâmpinat de deputatul Csoma Botond.

Luca Niculescu, după negocierile cu PNL: „Sper că până la finalul discuțiilor să ajungem la un compromis în interesul României”

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat joi, după negocierile cu PNL pentru formarea viitorului Guvern, că discuțiile au vizat consolidarea fiscală, respectarea angajamentelor asumate de România și securitatea țării, în contextul războiului de la graniță.

„Consolidarea fiscală, despre importanța respectării angajamentelor asumate de România și ca orice măsură de relaxare fiscală să se înscrie în acest cadru pe care România l-a discutat. Am vorbit evident și despre securitatea României. Suntem într-o perioadă pe care o cunoaștem foarte bine, în care avem război la graniță și în mare, cam acestea au fost discuțiile”, a declarat premierul desemnat.

Întrebat ce condiții i-au pus liberalii în timpul negocierilor, Niculescu a spus că aceștia au ascultat propunerea venită din partea PSD și au discutat despre aceasta.

El a mai precizat că nu ar numi aceste poziții neapărat condiții, dar că propunerea nu a fost primită cu „cea mai mare deschidere”.

„Au ascultat propunerea care venise de la Partidul Social-Democrat și am discutat. N-aș spune că este vorba neapărat de condiții, dar nu mi s-a părut că este o propunere pe care o primesc cu cea mai mare deschidere”, a spus Niculescu.

Premierul desemnat a fost întrebat și despre pozițiile exprimate public de partide după primele negocieri și despre opoziția PSD față de un guvern tehnocrat.

„Este începutul unor discuții. Știți, am dus destule negocieri și sunt pozițiile care sunt la început. Sunt pozițiile de început, vom continua să discutăm, vom continua să lucrăm și sper că până la finalul discuțiilor să ajungem la un compromis în interesul României”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul desemnat a mai fost întrebat dacă liniile roșii stabilite de partide îi îngreunează misiunea de a forma un Guvern.

„Am știut de la început că nu o să fie o sarcină foarte simplă. Pentru că dacă ar fi fost simplă s-ar fi rezolvat până acum. Sunt pozițiile pe care și le-au fundamentat, pe care le-au explicat”, a afirmat premierul desemnat.

El a spus că încearcă să găsească soluții împreună cu partidele cu care a discutat deja și că va continua consultările și cu UDMR și cu celelalte formațiuni parlamentare.

„Încercăm să lucrăm împreună pentru a găsi soluții cu cele două partide cu care am vorbit până acum. Și sper că același lucru să se întâmple și la UDMR și la celelalte partide pe care le voi consulta. Scopul meu este, după cum am spus, crearea unui guvern funcțional, competent, care să aibă o majoritate, o majoritate care să-i asigure nu numai trecerea în Parlament, ci după aceea și buna funcționare”, a declarat Niculescu.

„Am încrederea că, după cum am spus și mai devreme, voi păstra ideile bune și voi încerca să îmbunătățesc ceea ce poate fi îmbunătățit. Evident că ideile bune nu au un singur genitor. Pot veni din multe părți și sunt convins că toate partidele dau dovadă de deschidere pentru a încerca să găsească o soluție la această criză politică și economică, pentru că să nu uităm în ce situație ne aflăm din punct de vedere economic”, a mai spus Luca Niculescu.

Declarațiile lui Luca Niculescu

Ce condiții v-au pus cei din PNL?

Au ascultat propunerea venită de la PSD și am discutat pe marginea ei. Nu mi s-a părut că e o propunere pe care să o primească cu mare deschidere.

Există cea mai mică șansă să vedem un guvern PSD-PNL-UDMR?

Niciodată nu iau primul răspuns ca fiind ultimul răspuns, Nu a fost propunerea cu care să fie de acord, cel puțin azi.

UPDATE 15:05. Consultările cu PNL s-au încheiat. Luca Niculescu, la declarații

Negocierile lui Luca Niculescu, premierul desemnat, cu PNL s-au încheiat acum. Acesta a ieșit la declarații, iar liderul PNL, Ilie Bolojan, va ieși și el ulterior.

George Simion acuză un „mare blat” pentru instalarea Guvernului Niculescu: „PSD-ul va guverna”. Ce spune despre Bolojan

Președintele AUR, George Simion, susține că în spatele negocierilor pentru formarea viitorului Executiv s-ar afla un plan pentru instalarea unui guvern controlat de PSD, dar condus oficial de premierul desemnat Luca Niculescu.

Într-un mesaj publicat pe TikTok, liderul AUR afirmă că partidul său va încerca să împiedice această formulă să obțină votul Parlamentului.

„Se pregătește un mare, mare blat. De două luni se coace la el. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD. Dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi”, afirmă George Simion.