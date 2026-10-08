George Simion acuză un „mare blat” pentru instalarea Guvernului Niculescu: „PSD-ul va guverna”. Ce spune despre Bolojan

Într-un mesaj publicat pe TikTok, liderul AUR afirmă că partidul său va încerca să împiedice această formulă să obțină votul Parlamentului.

Simion nu a prezentat în mesajul său dovezi în sprijinul acuzațiilor privind existența unui asemenea plan. Liderul AUR a făcut însă o serie de afirmații categorice despre negocierile politice și despre ceea ce susține că urmează să se întâmple.

Simion: „Se pregătește un mare, mare blat”

Președintele AUR susține că PSD ar urma să dețină în realitate controlul asupra viitorului Executiv, în timp ce Luca Niculescu ar fi plasat în fruntea acestuia pentru ca social-democrații să nu suporte integral costurile politice ale guvernării.

„Se pregătește un mare, mare blat. De două luni se coace la el. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD. Dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului. Vor scăpa rând pe rând de noi”, afirmă George Simion.

Liderul AUR leagă această teorie și de situația lui Călin Georgescu, făcând mai multe afirmații despre presupusele evoluții judiciare viitoare. Acestea reprezintă susținerile lui Simion și nu sunt demonstrate de informațiile prezentate în mesajul său.

„Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu. Îi vor menține arestul încă 30 de zile și după aceea vor să îl condamne cu executare. După aceea urmez eu și fărâmițează AUR-ul așa cum au început”, susține președintele AUR.

Acuzații și la adresa lui Ilie Bolojan

George Simion afirmă că viitorul Guvern condus de Luca Niculescu ar urma să primească inclusiv voturile parlamentarilor conduși politic de Ilie Bolojan. Liderul AUR susține că situația juridică a lui Bolojan ar fi folosită pentru a-l determina să susțină noua formulă guvernamentală.

„În tot acest plan, guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat și de Ilie Bolojan. I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie și în acest moment Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu în față. Mai avem o săptămână până la votarea guvernului”, afirmă Simion.

„Vom face orice ține de noi să nu ajungem în această situație”

Președintele AUR anunță că formațiunea sa va încerca să împiedice instalarea Executivului în formula descrisă de el și le cere susținătorilor să contacteze parlamentarii PSD.

„Vom face orice ține de noi să nu ajungem în această situație. Vor ca România să fie în situația Greciei, sclava debitorilor externi, așa cum s-a exprimat Nicușor Dan. Vă ținem la curent, însă voi, dacă aveți orice membru parlamentar PSD, anunțați-l”, spune George Simion.

Liderul AUR își încheie mesajul cu un atac direct la adresa premierului desemnat, pe care îl prezintă drept reprezentant al unor interese externe.

„Luca Niculescu este de fapt omul din partea Parisului care va nenoroci România sub umbrela unui guvern PSD”, afirmă George Simion.