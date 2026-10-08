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Refuz categoric din partea PNL de a guverna alături de PSD. Siegfried Mureșan: Nu, mulțumim! PNL este în totală antiteză cu PSD

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a transmis că „pesediștii ne tot invită la guvernare alături de ei”, însă a refuzat categoric acest scenariu. El spune că prioritatea PSD „nu este binele României, ci binele partidului și al clientelei de partid”.
Refuz categoric din partea PNL de a guverna alături de PSD. Siegfried Mureșan: Nu, mulțumim! PNL este în totală antiteză cu PSD
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Ioana Târziu
08 oct. 2026, 13:19, Politic
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Într-o postare încărcată pe Facebook, Siegfried Mureșan a refuzat scenariul în care PSD ar ajunge la guvernare alături de PNL.

„Pesediștii ne tot invită la guvernare alături de ei. Nu, mulțumim!”, a scris europarlamentarul.

El afirmă că Partidul Social-Democrat „a generat criza acum cinci luni, cu ajutorul AUR”, iar în tot acest timp „ține țara în criză, fiindcă prioritatea PSD nu este binele României, ci binele partidului și al clientelei de partid”.

În perioada de criză, PNL și-a asumat guvernarea și a rezolvat problemele României prin măsurile Guvernului Bolojan”, precizează acesta.

„Am fost dispuși să ne asumăm și acum această responsabilitate, dar PSD s-a opus din nou”, continuă Mureșan.

„PNL este în totală antiteză cu PSD, fiindcă PNL dorește soluționarea problemelor României, iar PSD dorește doar supraviețuirea sa ca partid și a clientelei sale politice”, adaugă el.

Potrivit europarlamentarului, „România nu are nevoie de un guvern controlat de PSD cu responsabilitatea aruncată pe umerii altor partide”.

„România are nevoie de un guvern dispus și capabil să rezolve problemele urgente ale României”, a conchis Siegfried Mureșan.

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