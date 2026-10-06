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Mureșan: Prioritățile României trebuie să se regăsească în viitorul buget al Uniunii Europene

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat marți că viitorul buget multianual al Uniunii Europene trebuie să asigure finanțare pentru sprijinirea fermierilor, dezvoltarea agriculturii și a regiunilor, dar și pentru securitate, economie, inovare și digitalizare.
Mureșan: Prioritățile României trebuie să se regăsească în viitorul buget al Uniunii Europene
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Oana Antipa
06 oct. 2026, 14:25, Politic
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El susține că prioritățile promovate de Parlamentul European coincid și cu interesele României.

Mureșan a precizat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că a apărat în plenul Parlamentului European poziția instituției privind viitorul buget multianual al Uniunii.

Agricultură, școli, spitale și drumuri

Europarlamentarul a enumerat agricultura și politica de coeziune printre domeniile care trebuie să beneficieze de investiții europene.

„Am spus că trebuie să investim în: sprijinirea fermierilor și dezvoltarea agriculturii; dezvoltarea regiunilor și în politica de coeziune: adică școli, spitale, drumuri, dar și în: întărirea securității; întărirea economiei; inovare, digitalizare”, a transmis Siegfried Mureșan.

Politica de coeziune reprezintă una dintre principalele componente ale finanțărilor europene pentru reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni, iar pentru România fondurile europene alocate acestui domeniu constituie o sursă importantă de finanțare a investițiilor publice.

Mureșan susține că domeniile promovate de Parlamentul European corespund atât obiectivelor urmărite de România, cât și priorităților generale ale Uniunii.

„Vedem că acestea sunt prioritățile României privind bugetul Uniunii Europene, dar sunt și prioritățile Uniunii în ansamblu”, a afirmat europarlamentarul.

Mureșan: Poziția Parlamentului va fi apărată în negocieri

Potrivit acestuia, Parlamentul European intenționează să își mențină poziția în negocierile privind viitorul cadru bugetar.

„De aceea, considerăm că poziția Parlamentului răspunde nevoilor oamenilor și o vom apăra în negocierile finale din aceste săptămâni”, a transmis Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a făcut totodată apel la Consiliu să ajungă la o poziție comună, astfel încât negocierile să poată avansa.

„Așteptăm ca și Consiliul să adopte o poziție comună pentru ca negocierile să înceapă, iar bugetul să fie adoptat la timp și banii să ajungă la beneficiari”, a precizat Mureșan.

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