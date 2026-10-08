Luca Niculescu, după negocierile cu PSD: „România are nevoie, în primul rând, de stabilitate și de încredere” | Primele priorități ale premierului desemnat

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, joi, după prima rundă de negocieri cu PSD, că discuțiile au fost „foarte interesante” și s-au concentrat pe programul de guvernare și pe lucrurile pe care formațiunile politice le pot avea în comun.

Acesta a spus că obiectivul său este să construiască o majoritate parlamentară și să formeze un guvern cu puteri depline, care să ofere stabilitate.

„Am avut o primă discuție foarte interesantă de substanță cu reprezentanții Partidului Democrat. Obiectivul meu este, după cum știți, să construim această majoritate parlamentară în jurul câtorva lucruri care sunt esențiale pentru România”, a declarat premierul desemnat.

„România care are nevoie, în primul rând, de stabilitate și de încredere, încrederea cetățenilor, a companiilor, a investitorilor, a partenerilor noștri, iar pentru aceasta, pentru toate acestea, este nevoie de un guvern cu puteri depline și de un mandat clar”, a afirmat el.

Rectificarea bugetară și bugetul pentru 2027, printre priorități

Premierul desemnat a prezentat și câteva dintre prioritățile discutate cu reprezentanții PSD.

Printre acestea se află rectificarea bugetară, despre care Niculescu spune că este necesară pentru ca România să nu ajungă în situația de a avea probleme cu plata unor cheltuieli spre finalul anului.

O altă prioritate este bugetul pentru 2027, care trebuie pregătit până la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor.

Acesta a menționat și respectarea angajamentelor României privind traiectoria fiscală, o mai bună colectare a veniturilor, protejarea investițiilor și a locurilor de muncă.

„Prioritățile imediate pe care le avem și pe care le-am discutat cu reprezentanții PSD, o rectificare bugetară de care România are nevoie pentru că altfel riscăm să avem probleme cu plățile spre finalul anului, un buget pe 2027 care trebuie încheiat până la finalul acestui an, la începutul anului viitor, vind din nou agențiile de rating și, evident, respectarea angajamentelor asumate de România referitoare la traiectoria fiscală, o mai bună colectare și protejarea investițiilor și a locurilor de muncă”, a spus Niculescu.

„Cifrele, după cum am mai spus-o, nu sunt însă un scop în sine pentru că în spatele cifrelor se află oameni, oameni care vor să știe că banilor sunt cheltuiți cu sens, că sunt cheltuiți corect, că pot face față prețurilor și facturilor și că statul este acolo atunci când au nevoie de el și, cum am mai spus-o, un stat care își respectă cetățenii începe prin a le respecta banii”, a declarat premierul desemnat.

Puterea de cumpărare și prețurile la energie

În urma primei discuții cu PSD, premierul desemnat a mai spus că programul de guvernare trebuie să includă măsuri pentru protejarea puterii de cumpărare și soluții pentru problema prețurilor la energie.

„Ne vom gândi, deci, la protejarea puterii de cumpărare, la găsirea unor soluții la problema prețurilor de energie. Sunt câteva dinspre prioritățile pe care le-am discutat. În același timp sunt și altele care țin de chestiuni strategice”, a afirmat el.

Securitatea României și relația cu UE și SUA

În cadrul negocierilor au fost abordate și chestiuni strategice. Niculescu a spus că securitatea României trebuie consolidată, în condițiile în care războiul din Ucraina continuă la granița țării.

„Securitatea României trebuie consolidată, pentru că suntem într-un moment în care avem un război la graniță. Trebuie să rămânem fermă ancorați în Uniunea Europeană și în relația transatlantică”, a declarat premierul desemnat.

Acesta a mai precizat că „trebuie să fim implicați activi în negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene, unde, după cum știți, România militează pentru păstrarea a două politici esențiale, cea de coeziune, care aduce dezvoltare, și cea agricolă, două tipuri de politici care aduc bunăstare românilor.

Aderarea la OCDE, o altă prioritate

Luca Niculescu a mai declarat că „trebuie să încheiem aderarea, procesul de aderare României la OCDE, clubul țărilor cele mai dezvoltate din lume”.

„Această aderare va avea, ca prim efect, creșterea investitilor în România. După cum ziceam, azi a fost prima discuție”, a afirmat Luca Niculescu.

El a mai spus că în cadrul întâlnirii cu PSD au fost discutate și variante privind viitorul Guvern, precizând că Sorin Grindeanu a venit cu o primă propunere, pe care liderul PSD urmează să o prezinte.

„Am vorbit, evident, și despre opțiuni de guvern. Domnul președinte Grindeanu a venit și cu o prima propunere. Evident că îl las pe domnia sa să o dezvăluie în declarațiile pe care le va face imediat”, a declarat premierul desemnat.

Niculescu: „România poate să o facă atunci când dorește ceva cu adevărat”

„Ce vreau să spun încă o dată este că, după cum mi-am dat seama, atunci când dorește ceva cu adevărat, România poate să o facă. Și asta mi-a arătat-o și aderarea la OCDE, unde multe dintre partidele politice au contribuit activ pentru a adera la această organizație prestigioasă. Și am convingerea că putem reuși și de data aceasta”, a spus Niculescu.

„Deci rolul meu este să găsesc ceea ce fi pus împreună, într-un program realist de guvernare pentru România. Și am acceptat această responsabilitate pentru ca România să poată ieși din blocaj. Și, evident, am convingerea că în zilele următoare putem reuși acest lucru”, a spus Luca Niculescu.

Sursa video: Digi 24