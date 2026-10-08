Linii „verzi” la PSD, după întâlnirea cu Luca Niculescu. Sorin Grindeanu: Ar putea să fie ultima

Sorin Grindeanu, președintele PSD, s-a întâlnit joi cu Luca Niculescu pentru primele discuții față în față de la nominalizare. Șeful social-democraților i-a prezentat premierului desemnat prioritățile PSD, care nu ar vrea să lipsească din programul de guvernare la care acesta lucrează.

„Din start vă pot spune că aceste discuții s-au axat pe două componente. Pe o componentă economică, în mod evident, și pe cea politică. Din perspectiva primei componente, cea economică, noi l-am anunțat, i-am spus din start domnului Niculescu, cu ceea ce ne dorim, și anume schimbarea direcției economice, și acest lucru este condiția PSD pentru orice sprijin politic. Ne dorim o reconfigurare macroeconomică majoră, care să spună sau să pună stop sărăcirii agresive a românilor”, a declarat Sorin Grindeanu, de la sediul din Kiseleff.

Liniile „verzi” ale PSD. Ce a cerut Grindeanu

Președintele PSD i-a transmis lui Luca Niculescu că are două priorități: creșterea economică și o majoritate asumată. Pe componenta politică, Grindeanu spune că nu vrea o majoritate de conjunctură care să susțină Guvernul Niculescu doar la investire, ci una care să îi fie alături pe termen lung.

„I-am spus primului ministru desemnat că ne dorim o majoritate asumată și că nu ne interesează funcțiile. De aceea fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun”, a mai precizat șeful PSD.

Sorin Grindeanu mai spune că nu ar fi de acord nici cu varianta unui guvern alcătuit din miniștri tehnocrați.

Concluziile discuțiilor de la sediul PSD

Luca Niculescu își conturează în aceste zile atât programul de guvernare, cât și lista de miniștri și o majoritate parlamentară care să îl susțină la învestire.

După discuțiile cu social-democrații, despre care a spus că s-au trasat niște linii „verzi”, Luca Niculescu urmează să discute și cu PNL și UDMR, tot miercuri, la sediile partidelor.

„Ne-am arătat disponibilitatea și i-am transmis domnului Niculescu disponibilitatea noastră ca parte din colegii care au lucrat la programul de guvernare să fie parte activă în zilele următoare într-un dialog continuu până la definitivarea acestui program”, a mai spus Grindeanu.

Cât despre decizia finală a PSD, dacă va susține sau nu Guvernul Niculescu, Sorin Grindeanu spune că o vor lua după ce vor vedea programul de guvernare finalizat.