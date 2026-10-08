Prima pagină » Politic » Linii „verzi” la PSD, după întâlnirea cu Luca Niculescu. Sorin Grindeanu: Ar putea să fie ultima

Linii „verzi” la PSD, după întâlnirea cu Luca Niculescu. Sorin Grindeanu: Ar putea să fie ultima

Sorin Grindeanu, președintele PSD, spune, după întâlnirea cu premierul desemnat, că i-a prezentat acestuia care sunt prioritățile social-democraților, pe care vor să le vadă transpuse și în programul de guvernare. Luca Niculescu a discutat cu liderii PSD mai bine de o oră.
Linii „verzi” la PSD, după întâlnirea cu Luca Niculescu. Sorin Grindeanu: Ar putea să fie ultima
Coralia Frigea
08 oct. 2026, 12:57, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sorin Grindeanu, președintele PSD, s-a întâlnit joi cu Luca Niculescu pentru primele discuții față în față de la nominalizare. Șeful social-democraților i-a prezentat premierului desemnat prioritățile PSD, care nu ar vrea să lipsească din programul de guvernare la care acesta lucrează.

„Din start vă pot spune că aceste discuții s-au axat pe două componente. Pe o componentă economică, în mod evident, și pe cea politică. Din perspectiva primei componente, cea economică, noi l-am anunțat, i-am spus din start domnului Niculescu, cu ceea ce ne dorim, și anume schimbarea direcției economice, și acest lucru este condiția PSD pentru orice sprijin politic. Ne dorim o reconfigurare macroeconomică majoră, care să spună sau să pună stop sărăcirii agresive a românilor”, a declarat Sorin Grindeanu, de la sediul din Kiseleff.

Liniile „verzi” ale PSD. Ce a cerut Grindeanu

Președintele PSD i-a transmis lui Luca Niculescu că are două priorități: creșterea economică și o majoritate asumată. Pe componenta politică, Grindeanu spune că nu vrea o majoritate de conjunctură care să susțină Guvernul Niculescu doar la investire, ci una care să îi fie alături pe termen lung.

„I-am spus primului ministru desemnat că ne dorim o majoritate asumată și că nu ne interesează funcțiile. De aceea fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun”, a mai precizat șeful PSD.

Sorin Grindeanu mai spune că nu ar fi de acord nici cu varianta unui guvern alcătuit din miniștri tehnocrați.

Concluziile discuțiilor de la sediul PSD

Luca Niculescu își conturează în aceste zile atât programul de guvernare, cât și lista de miniștri și o majoritate parlamentară care să îl susțină la învestire.

După discuțiile cu social-democrații, despre care a spus că s-au trasat niște linii „verzi”, Luca Niculescu urmează să discute și cu PNL și UDMR, tot miercuri, la sediile partidelor.

„Ne-am arătat disponibilitatea și i-am transmis domnului Niculescu disponibilitatea noastră ca parte din colegii care au lucrat la programul de guvernare să fie parte activă în zilele următoare într-un dialog continuu până la definitivarea acestui program”, a mai spus Grindeanu.

Cât despre decizia finală a PSD, dacă va susține sau nu Guvernul Niculescu, Sorin Grindeanu spune că o vor lua după ce vor vedea programul de guvernare finalizat.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
GSP.ro
„Câte alegeri vom mai anula?” Crin Antonescu demontează coridorul sanitar: „AUR nu e mai extremist decât USR”
Gandul
Medic estetician, ucis în plină zi în cabinetul său din Marbella. Dr. Alexander nu a mai putut fi salvat
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
Dosarul „Păcura”: Cum s-a ales Mihai Chirica cu urmărire penală și sechestru pe avere. Totul a început cu o donație către Republica Moldova
Libertatea
Cum au lăsat doi chiriași un apartament din Cluj? Proprietara a rămas uimită când a deschis ușa locuinței, după 3 ani: Am crezut că avem cadavre
CSID
Dacia ar putea ajuta Armata Română să producă o dronă terestră. Scorilo poate transporta 500 kg și atinge 60 km/h
Promotor