Liniile roșii ale PNL. Ilie Bolojan face anunțul, înainte de întâlnirea cu Luca Niculescu

Ilie Bolojan, premier interimar al României și președintele PNL, a transmis care sunt „liniile roșii” ale liberalilor, cu doar câteva ore înainte de întâlnirea cu Luca Niculescu la sediul partidului.

„Dincolo de aceste urgențe, indiferent de formula de guvernare din perioada următoare, menținerea cumpătării în cheltuieli și a echilibrului bugetar va rămâne principala provocare. […] Țintele de deficit stabilite pentru anul viitor și pentru 2028 nu sunt negociabile. Discuția poate să fie doar despre modul în care le atingem. Gestionarea corectă a unui buget nu înseamnă să ignorăm privilegiile, ci să le contestăm. Cheltuielile statului nu trebuie să crească”, a transmis Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Premierul desemnat își conturează în aceste zile programul de guvernare, dar și lista de miniștri, în timp ce încearcă să adune în jurul său o majoritate care să îi susțină executivul la votul de învestire din Parlament.

Lista priorităților PNL

Șeful PNL a anunțat lista priorităților de care ar vrea ca Luca Niculescu să tina cont atât în discuțiile din următoarele ore, cât și în viitorul program de guvernare.

PNL vrea ca Guvernul Niculescu:

să asigure funcționarea serviciilor publice în ultimele luni ale anului, inclusiv prin rectificarea bugetară;

să ia măsurile necesare pentru limitarea cheltuielilor și pentru încadrarea în țintele stabilite pentru acest an;

să pregătească bugetul pentru anul viitor.

Bolojan, nou atac la adresa PSD: Sunt iresponsabili

Ilie Bolojan a transmis un mesaj și celor care i-au criticat măsurile fiscal-bugetare, pe care le-au numit „austeritate sălbatică”.

„Cei care, referindu-se la ceea ce s-a întâmplat până acum, vorbesc despre „austeritate sălbatică” sunt iresponsabili. Am început să adaptăm cheltuielile la venituri, să apropiem consumul de ceea ce producem, de ceea ce ne permitem cu adevărat. Cei care fac promisiuni fără acoperire își bat joc de oameni, generând frustrări care amplifică nemulțumirea. Este un mod de a guverna pe care l-am refuzat de la început și pe care nu îl vom accepta nici în continuare”, a concluzionat premierul interimar.

Luca Niculescu urmează să se întâlnească cu liderii PNL, începând cu ora 13:00, la sediul partidului