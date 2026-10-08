Grindeanu face apel la PNL și UDMR să intre într-o majoritate asumată: „Nu ne interesează funcțiile”/„Ilie Bolojan nu e o problemă în acest moment pentru Sorin Grindeanu”

UPDATE ora 12:51 Grindeanu: „Ilie Bolojan nu e o problemă în acest moment pentru Sorin Grindeanu”

Sorin Grindeanu a precizat ulterior că prezența lui Ilie Bolojan la conducerea PNL nu reprezintă un obstacol pentru o eventuală guvernare alături de liberali și UDMR. Întrebat dacă PSD ar fi dispus să intre într-o guvernare cu PNL și UDMR, implicit alături de Ilie Bolojan, liderul social-democrat a răspuns:

„Da, Ilie Bolojan nu e o problemă în acest moment pentru Sorin Grindeanu. Ilie Bolojan e președintele PNL. N-am ce să-i fac eu ordine în PNL. E treaba lor cum își gestionează lucrurile. Ce să spun eu dacă e bun Ilie Bolojan ca președinte PNL sau nu? Fiindcă avem un prim-ministru desemnat, Luca Niculescu”, a declarat Grindeanu.

Știrea inițială:

După discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu, liderul PSD a susținut că partidul său nu este interesat de funcții și a avertizat că social-democrații nu vor susține un Executiv dacă revendicările lor privind programul de guvernare și majoritatea politică nu vor fi îndeplinite.

Grindeanu a declarat că discuțiile cu Luca Niculescu au avut două componente: programul viitorului Executiv și construcția politică pe care se va baza acesta.

Grindeanu: Niculescu ne-a asigurat că idei esențiale ale PSD se vor regăsi în program

Potrivit liderului PSD, premierul desemnat a dat asigurări că o parte dintre măsurile susținute de social-democrați vor fi incluse în programul viitorului Cabinet.

„Domnul Niculescu, domnul prim-ministru desemnat, ne-a dat asigurări că idei esențiale din programul PSD se vor oglindi în programul său de guvernare. Așteptăm coagularea acestui program de guvernare, să vedem, până la urmă, soluțiile pentru oameni și soluțiile pentru economie. Ne-am arătat disponibilitatea și i-am transmis domnului Niculescu disponibilitatea noastră ca parte din colegii care au lucrat la programul de guvernare să fie parte activă în zilele următoare, într-un dialog continu, până la definitivarea acestui program”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a precizat că a doua componentă a negocierilor privește formarea majorității care ar urma să susțină noul Executiv.

„Ne dorim o majoritate asumată și nu ne interesează funcțiile”

Grindeanu a susținut că PSD nu condiționează participarea la viitoarea construcție politică de obținerea unor funcții în Executiv.

„Cea de-a doua este cea legată de partea politică. Și anume, din start i-am spus primului-ministru desemnat că ne dorim o majoritate asumată și că nu ne interesează funcțiile”, a afirmat președintele PSD.

În acest context, Grindeanu a adresat un apel explicit către PNL și UDMR.

„De aceea fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun. Dacă nu ne vom găsi în acest proiect pentru economie (…) și nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, Partidul Social-Democrat nu va ezita să spună «nu» acestui demers politic”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu: „În mod normal, PSD ar fi trebuit să primească mandatul”

Președintele PSD a susținut că, în opinia sa, mandatul pentru formarea unei majorități ar fi trebuit să revină social-democraților, dar a subliniat că desemnarea lui Luca Niculescu este o realitate de la care trebuie să pornească actualele negocieri.

„În mod normal, PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru a forma o majoritate care să învestească un Guvern. Și am fi putut construi o majoritate, dacă vreți, și în jurul ideii de schimbare, pentru că 80% dintre români ne cer această schimbare, iar parlamentarii, până la urmă, nu pot ignora această cerere. Avem însă o desemnare în persoana domnului Niculescu. De aceea apelul meu se îndreaptă către partide”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD le-a cerut celorlalte formațiuni să reducă tensiunile politice și să se concentreze asupra soluțiilor economice și sociale.

„Să lase orgoliile politice, să se gândească mai mult la oameni și mai ales la oamenii care ne privesc și așteaptă soluții de la noi. Adevărata confruntare nu trebuie să fie pe frontul politic dintre partide în această perioadă. Adevărata confruntare cred că trebuie să fie cu soluțiile pe care le prezentăm fiecare dintre noi pentru rezolvarea problemelor și greutăților românilor”, a continuat Grindeanu.

„Miza acestor zile nu este o victorie politică”

Președintele PSD a insistat că negocierile pentru formarea noului Executiv nu ar trebui transformate într-o confruntare pentru câștig politic între partide.

„Miza acestor zile nu este o victorie politică a unui partid împotriva unui alt partid. Miza noastră, a tuturor, trebuie să fie, până la urmă, creșterea nivelului de trai al românilor și ieșirea din acest blocaj politic. De aici acest apel al meu către partidele politice și, în special, așa cum am spus, către PNL și UDMR, să fie parte activă și asumată în acest demers”, a declarat Sorin Grindeanu.

El și-a reluat apelul către formațiunile parlamentare, cerând ca disputele din ultima perioadă să fie lăsate în plan secund.

„Fac acest apel cu bună-credință, până la urmă, pentru partidele parlamentare, ca în aceste zile să lăsăm deoparte conflictele politice care, slavă Domnului, au fost mai mult decât, să spunem, necesarul de dinamică pe scena politică. Au ajuns la un nivel pe care, până la urmă, orice om normal nu și-l dorește. Deci să lăsăm deoparte aceste lucruri și să ne gândim la oamenii care ne-au acordat votul”, a afirmat liderul PSD.

Condiția PSD pentru a vota viitorul Guvern

La final, Grindeanu a transmis că susținerea PSD pentru viitorul Cabinet depinde de îndeplinirea celor două condiții prezentate după întâlnirea cu Luca Niculescu: includerea în programul de guvernare a măsurilor considerate esențiale de social-democrați și existența unei majorități politice asumate.

„Așa că, ceea ce este propunerea noastră, dacă se dorește ca Partidul Social Democrat să facă parte din Guvern, trebuie să se întâmple cele două componente. Altfel, evident că nu vom vota un Guvern care să nu conțină aceste două lucruri anunțate de mine”, a declarat Sorin Grindeanu.