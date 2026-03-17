Daniel Buda: „Fermierii din sectorul ovin și caprin din România, în blocaj total: am cerut intervenția urgentă a Comisiei Europene!”

Europarlamentarul PNL, Daniel Buda, a făcut câteva precizări, marți, într-o postare pe Facebook, despre situația actuală în care se află fermierii români din sectorul ovin și caprin.

Acesta a anunțat că a cerut intervenția urgentă a Comisiei Europene pentru a debloca criza care afectează puternic exporturile și activitatea fermierilor.

„Fermierii din sectorul ovin și caprin din România, în blocaj total: am cerut intervenția urgentă a Comisiei Europene!”, a transmis Daniel Buda în privința gravității situației.

Europarlamentarul a explicat că a făcut deja un demers oficial către comisarul european responsabil pentru bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, pentru a semnala problema.

„În această dimineață, am transmis o solicitare oficială către comisarul european responsabil pentru bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, privind situația critică în care se află fermierii români din sectorul ovin și caprin.”, a spus Buda.

Potrivit europarlamentarului, România joacă un rol esențial pe piața europeană a exporturilor de ovine, dar contextul internațional afectează într-un mod direct acest sector.



„România este unul dintre cei mai mari exportatori de ovine din Europa, iar aproximativ 70% din exporturi merg către piețele din Orientul Mijlociu. Astăzi însă, din cauza conflictului din regiune, aceste exporturi sunt grav afectate.”, a scris Buda.

În același timp, fermierii nu au alte alternative în interiorul Uniunii Europene, din cauza restricțiilor sanitare: „Fermierii nu își pot redirecționa animalele către piața europeană, din cauza restricțiilor sanitar-veterinare legate de pesta micilor rumegătoare. Practic, animalele rămân în ferme, iar costurile cresc zilnic, fără posibilitatea de a valorifica producția.”

„Fermierii români sunt prinși într-un dublu blocaj.”, a declarat europarlamentarul.

Daniel Buda a cerut aplicarea unor noi măsuri la nivel european pentru a sprijini sectorul.

„Am solicitat acordarea urgentă a unei derogări temporare care să permită reluarea controlată a exporturilor în piața unică, dar și identificarea unor soluții pentru redeschiderea rutelor comerciale către partenerii tradiționali din Orientul Mijlociu.”