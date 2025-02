Deputat PNL: Nu exclud noi majorări de taxe şi impozite, deocamdată sunt doar scenarii

„Eu spun că e un buget cumpătat, în ton cu vremurile, iar vremurile nu sunt dintre cele mai bune, nu doar în România, ci şi la nivel european, pentru că chiar Banca Mondială ne dă o estimare de creştere economică în zona euro de aproximativ 1,1%, pe când noi ne propunem în baza indicatorilor macro-economici o creştere de 2,5%”, a spus Florin Roman, la RFI.

La remarca realizatorului că PNL şi PSD au mai spus în trecut că nu vor majora taxe şi impozite şi cu toate astea au făcut-o şi întrebat de ce nu ar fi la fel şi acum, deputatul liberal a replicat: „În 2024, chiar eu, în calitate de deputat, am depus acel amendament pentru prima dată în 34 de ani în legea bugetului de stat, în care am spus foarte clar că nu creştem impozite şi taxe şi anul trecut, cu excepţia prevederilor de la finele anului 2023, nu au existat majorări de impozite şi taxe. Eu nu vă spun că nu vom avea majorări de impozite şi taxe, că spuneaţi că PNL, PSD, UDMR spun că nu vor fi. Eu cred că trebuie să fim oameni raţionali, să urmărim exact care sunt efectele implementării Ordonanţei trenuleţ, avem şi o vizită a Băncii Mondiale în România, care ne va face o prognoză foarte clară pe ceea ce urmează şi eu nu exclud că nu vor exista discuţii vizavi de noi modificări fiscale. Sigur că noi nu ne dorim şi tocmai din acest motiv am acceptat să mergem pe varianta asta de buget, care reduce practic cheltuielile şi ne ajută în îmbunătăţirea colectării veniturilor”.

Întrabat dacă nu exclude eventuale noi majorări de taxe şi impozite, el a spus: „Nu, nu exclud şi au fost discuţii în spaţiul public, atât referitoare la o eventuală creştere a TVA-ului, au fost discuţii referitoare la comasarea unor cote, sunt mai multe lucruri care se discută, deocamdată sunt doar scenarii, nu sunt lucruri care s-au convenit, iar acest buget este construit pe cadrul fiscal existent, după adoptarea Ordonanţei trenuleţ, la finele anului trecut”.