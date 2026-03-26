Prețul petrolului crește pe fondul incertitudinilor privind încheierea conflictului din Orientul Mijlociu

Cotațiile petrolului au crescut joi cu peste un dolar pe baril, după scăderile din ziua precedentă, din cauza temerilor legate de prelungirea conflictului din Orientul Mijlociu, după ce SUA au trimis un plan de pace Iranul, însă Teheranul a refuzat discuțiile.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
26 mart. 2026, 07:58, Economic

Cotația petrolului Brent a crescut cu 1.65 dolari, respectiv 1.61%, ajungând la 103.87 dolari pe baril, notează Reuters

Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 1.49 dolari, sau 1.65%, până la 91.81 dolari pe baril. 

Evoluția vine după ce ambele repere au scăzut cu peste 2% în sesiunea anterioară.

Creșterea prețurilor este alimentată de incertitudinile legate de perspectivele unui armistițiu în Orientul Mijlociu.

Miercuri, autoritățile pakistaneze au anunțat că planul în 15 puncte al președintelui Trump a fost transmis Iranului, însă oficialii de la Teheran au spus că nu sunt interesați să poarte discuții momentan. 

Casa Albă a transmis că Iranul se va confrunt cu violențe mai dure dacă nu își acceptă negocierile. „Dacă Iranul nu reușește să accepte realitatea momentului actual, dacă nu reușește să înțeleagă că a fost învins militar, președintele Trump se va asigura că va fi lovit mai puternic decât a fost vreodată”, spune purtătoarea de cuvânt, Karoline Leavitt. 

Războiul din Orientul Mijlociu a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz, punct care este tranzitat de 20% din fluxul internațional de petrol. Agenția Internațională de Energie consideră efectele blocării Strâmtorii Ormuz drept o perturbare fără precedent. 

