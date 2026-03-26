Prețul petrolului crește pe fondul incertitudinilor privind încheierea conflictului din Orientul Mijlociu

Cotația petrolului Brent a crescut cu 1.65 dolari, respectiv 1.61%, ajungând la 103.87 dolari pe baril, notează Reuters.

Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 1.49 dolari, sau 1.65%, până la 91.81 dolari pe baril.

Evoluția vine după ce ambele repere au scăzut cu peste 2% în sesiunea anterioară.

Creșterea prețurilor este alimentată de incertitudinile legate de perspectivele unui armistițiu în Orientul Mijlociu.

Miercuri, autoritățile pakistaneze au anunțat că planul în 15 puncte al președintelui Trump a fost transmis Iranului, însă oficialii de la Teheran au spus că nu sunt interesați să poarte discuții momentan.

Casa Albă a transmis că Iranul se va confrunt cu violențe mai dure dacă nu își acceptă negocierile. „Dacă Iranul nu reușește să accepte realitatea momentului actual, dacă nu reușește să înțeleagă că a fost învins militar, președintele Trump se va asigura că va fi lovit mai puternic decât a fost vreodată”, spune purtătoarea de cuvânt, Karoline Leavitt.

Războiul din Orientul Mijlociu a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz, punct care este tranzitat de 20% din fluxul internațional de petrol. Agenția Internațională de Energie consideră efectele blocării Strâmtorii Ormuz drept o perturbare fără precedent.