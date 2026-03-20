Fost premier: Bugetul pe 2026, unul timid care încearcă să garanteze supraviețuirea politică a Guvernului

Bugetul pe 2026 este unul timid, care încearcă să garanteze supraviețuirea politică a Guvernului, spune la RFI fostul premier Florin Cîțu. El crede că Executivul va rata țintele de creștere economică și de reducere a deficitului bugetar.
Gabriel Pecheanu
20 mart. 2026, 10:36, Politic

Florin Cîțu critică bugetul pe 2026: „Este un buget care încearcă să garanteze supraviețuirea politică a Guvernului. Un buget timid, într-o economie fragilă. Discuțiile despre reforme, despre lucruri mari nu mai există”.

Fostul premier estimează că România va rata ținta privind creșterea economică de 1%, prevăzută în bugetul pe 2026.

„Aș fi mai aproape de zero, decât de 1% și cred că și deficitul mai aproape de 7%, decât de 6,2%. Am văzut și estimările unor bănci comerciale, care deja arată trimestrul I și trimestrul II negativ în 2026. Deci ar fi patru trimestre pe negativ (…). Având în vedere și acest șoc al războiului din Iran, suntem mai aproape de o creștere de zero. Aș fi rezervat astăzi să spun că vom avea recesiune, dar cred că o creștere economică în jur de 0,2%, 0,3% este mult mai realistă, decât ceea ce spune Guvernul, 1% astăzi”, adaugă Florin Cîțu.

Fostul ministru de Finanțe Florin Cîțu crede că Guvernul va mai majora taxe în 2026.

„Așa cum este făcut (bugetul pe 2026-n.r.), pare că orice mișcare îl va deraia și atunci este foarte probabil să vedem iarăși creșteri de taxe sau să crească deficitul peste cel estimat (…). Este un an complicat. Supraestimarea veniturilor din TVA, acolo am un semn mare de întrebare. În rest, veniturile nu cresc ca procent din PIB, ele rămân constante”, încheie fostul premier.

