Deputat tulcean: Drumul DJ222N să fie obiectiv strategic. Poate face diferenţa între viaţă şi moarte

Deputatul PSD Sergiu Constantinescu a atras atenţia asupra stării deplorabile a drumului DJ222N, care leagă localităţile Ceatalchioi, Pardina şi Chilia Veche, aflate în apropierea graniţei cu Ucraina. Potrivit acestuia, drumul reprezintă singura cale terestră de evacuare a locuitorilor din zonă, dar şi ruta esenţială pentru intervenţiile armatei, poliţiei, jandarmeriei şi ISU în caz de criză.

„Într-o zonă atât de sensibilă, un drum impracticabil poate face diferenţa între viaţă şi moarte”, a subliniat parlamentarul, menţionând că modernizarea şoselei este blocată de ani de zile din cauza unor litigii şi procese.

Constantinescu a anunţat că a solicitat CSAT să analizeze posibilitatea declarării DJ222N ca drum strategic, ceea ce ar permite deblocarea situaţiei şi urgentarea lucrărilor de reabilitare.

„Nu este acceptabil ca interese private să împiedice rezolvarea unei probleme de siguranţă naţională”, a adăugat deputatul, mulţumindu-i preşedintelui Nicuşor Dan pentru sprijinul acordat în această iniţiativă.