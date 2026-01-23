Deputata AUR Lidia Vadim Tudor, gest provocator pe rețelele sociale: apare tăind un tort cu steagul Ungariei. În fundal, Viktor Orbán „plânge” într-o fotografie editată

„Tortul favorit al tatălui meu, Corneliu Vadim Tudor”, a scris deputata în descriere, făcând trimitere la fostul lider al PRM (România Mare), formațiune cunoscută pentru discursul său extremist în anii 2000. În același cadru, în spatele deputatei apare un portret al premierului maghiar Viktor Orbán, prezentat cu lacrimi pe față, element vizual care sugerează o editare menită să ironizeze liderul de la Budapesta.

Foto:

Comparată în mediul online cu o scenă recentă în care liderul AUR George Simion a apărut în Statele Unite tăind un tort în forma Groenlandei, decorat cu steagul SUA, postarea Lidiei Vadim Tudor a stârnit reacții negative inclusiv în secțiunea de comentarii a postării

„O poză care întruchipează prostia clasei politice românești. Odrasle nedemne de greutatea numelui” / „O glumă foarte, foarte proastă din păcate, un politician trebuie să fie echilibrat indiferent din ce partid face parte”, sunt câteva dintre comentariile de la postarea deputatei AUR.

Justificând postarea deputata a precizat că totul ar fi o glumă: „Desigur, este o glumă, vă rog să o tratați ca atare. Mai trebuie să și zâmbim în viața asta, nu orice gest e un capăt de lume”

Familia Vadim Tudor, trecut controversat cu etnicii maghiari

În planul „moștenirii” invocate de Lidia Vadim Tudor, numele lui Corneliu Vadim Tudor rămâne legat de un trecut politic controversat, inclusiv prin discursuri și texte cu tentă naționalistă radicală care au vizat în repetate rânduri etnicii maghiari și relația României cu Ungaria—teme pe care publicația „România Mare” le-a exploatat încă din anii ’90, alimentând suspiciuni și tensiuni identitare (în special pe subiecte precum Transilvania).