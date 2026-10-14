Deputatul Mircea Fechet explică strategia PNL: votează Guvernul Niculescu, dar face opoziție PSD

Mircea Fechet a explicat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că decizia liberalilor de a susține învestirea noului Executiv, deși partidul intră în Opoziție, este justificată de necesitatea ca România să aibă un guvern cu puteri depline.

Deputatul PNL susține că situația politică din ultimele aproape șase luni, marcată de negocieri și tentative eșuate de formare a unui Executiv, impune o soluție care să ofere stabilitate.

Fechet insistă însă că votul acordat Cabinetului condus de Luca Niculescu nu presupune participarea liberalilor la guvernare.

„PNL NU guvernează cu PSD. Nu cerem funcții și nu negociem ministere”, a transmis deputatul.



Liberalii promit că nu vor vota o moțiune în primele șase luni

Sprijinul pentru noul Executiv nu va fi necondiționat, susține Fechet. Potrivit acestuia, prioritățile indicate de președintele PNL, Ilie Bolojan, vizează fondurile europene, implementarea PNRR, programul SAFE și controlul deficitului bugetar.

În măsura în care aceste principii vor fi respectate, liberalii nu vor iniția și nu vor susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului în primele șase luni de mandat.

Fechet avertizează însă că poziția partidului se poate schimba dacă Executivul se îndepărtează de aceste obiective.

„Dacă vom vedea risipă, cheltuieli fără acoperire sau încercări de a îngropa reformele, dacă vom vedea din nou șobolanii în cămara statului, nu vom avea nicio ezitare să dăm jos Guvernul”, afirmă parlamentarul liberal.

Fechet: PSD va răspunde pentru deciziile guvernării

Deputatul PNL își îndreaptă o mare parte din mesaj împotriva PSD, susținând că social-democrații vor trebui să își asume de acum înainte deciziile Executivului.

În același timp, Fechet afirmă că PNL nu intenționează să transforme opoziția parlamentară într-un blocaj permanent al activității Guvernului.

El critică strategia pe care o atribuie PSD în guvernările precedente, când partidul s-ar fi comportat, în opinia sa, simultan ca formațiune aflată la putere și în opoziție.

„Opoziția nu înseamnă să pui piedici, să fii frânar sub acoperire. Înseamnă să veghezi”, afirmă Mircea Fechet, care își sintetizează poziția prin formula: „Opoziție față de PSD. Sprijin pentru România”.