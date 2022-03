Diaconescu: Tomac organizează o şedinţă să mă excludă. Tomac: Îl consumă că nu a vărsat PMP în AUR

„Din informaţiile certe pe care le-am primit de la colegii mei din PMP, gruparea autointitulată ca fiind de conducere în frunte cu europarlamentarul Eugen Tomac organizează o şedinţă unde principalul punct pe ordinea de zi este excluderea mea din PMP. Ţin să îi transmit pe această cale domnului Eugen Tomac cu privire la istoria sa de demolator de partide şi am datoria să informez membrii de partid: premiza de la care a pornit conflictul este interesată, nefondată, nestatutară şi ilegală. Ştiind că nu au nici o şansă în instanţă, autointitulata grupare condusă de Eugen Tomac duce totul la extrem iar tot ceea ce se petrece este doar un exerciţiu de imagine inclusiv inducerea publicului în eroare cu privire la un document real emis de Tribunalul Bucureşti privind înscrisurile cu numele meu în Registrul Partidelor Politice, pe care dânşii nu îl recunosc şi invocă o dispoziţie legală care nu există”, scrie pe Facebook Cristian Diaconescu.

În opinia lui, „miza reală a acestui conflict este debarcarea către un alt partid politic şi promisiunile făcute de domnul Eugen Tomac în acest sens”.

„Singura structura de conducere a PMP este cea stabilită prin lege şi cea care asigură continuitatea PMP. Eu sunt un om al construcţiei, echilibrat şi pozitiv şi de aceea îi indemn pe toti cei care cred in unitatea şi continuitatea PMP sa mi se alăture pentru a făuri o Românie Respectată cu unic scop, câştigarea Alegerilor Prezidenţiale din 2024”, conchide Diaconescu.

Nimeni nu doreşte să se asocieze cu un om politic care nu ştie să îşi respecte angajamentele, afirmă, în replică, Eugen Tomac despre Cristian Diaconescu.

„Recunosc că nu mai urmăresc de ceva timp muntele de minciuni care mi se adresează, rostogolit în spaţiul public de către domnul Cristian Diaconescu. M-am lămurit deja că nu ştie nici dumnealui ce caută in viaţa politică. Am observat însă, cu multă indignare, o ştire unde, cu foarte mult patos, domnul Diaconescu le explica colegilor din PMP ce viitor luminos li se va arăta alături de cel mai toxic partid din România. Faptul că nu a reuşit să verse partidul în AUR îl consuma cel mai mult şi, de aici, e de înteles, cumva, atitudinea. Nu vă mai mai agitaţi inutil, domnule Diaconescu, nimeni din PMP nu mai crede in lacrimile dumneavoastră de crocodil. La fel cum observ tot mai clar că nimeni nu doreşte să se asocieze cu un om politic care nu ştie să îşi respecte angajamentele. Este evident şi ca acest sfârşit de carieră politică vă provoacă insomnii. Ca să nu fiu acuzat că inventez aranjamentele domnului Diaconescu cu AUR, voi prezenta o secvenţa din ceea ce a relatat, atât de clar, presa”, scrie, tot pe Facebook, Eugen Tomac.

Tomac a postat şi o înregistrare video dintr-o şedinţă a conducerii PMP, în care, în prezenţa lui cristian Diaconescu, copreşedintele AUR George Simion a viorbit despre o alianţă sau o fuziune între cele două formaţiuni.

Eugen Tomac a fost reales, la congresul PMP din 19 februarie, preşedinte al PMP. Cristian Diaconescu, fostul preşedinte al PMP, contestă organizarea congresului.