Diana Buzoianu anunță că Romsilva i-a concediat pe cei 4 pădurari condamnați pentru furt de lemne

Cazul evidențiază atât vulnerabilitățile sistemului silvic față de corupție și complicități interne, cât și necesitatea aplicării riguroase a legii. Excluderea angajaților cu condamnări penale din Romsilva reprezintă un pas important pentru restabilirea legalității și a încrederii publice în gestionarea pădurilor, iar precedentul poate fi utilizat și în alte instituții în care astfel de practici au fost tolerate.

„Situația pădurarilor condamnați penal care au continuat să lucreze în cadrul Romsilva a scos la iveală disfuncționalități grave în aplicarea legislației silvice și a normelor interne. Cazul de la Ocolul Silvic Cărbunești este emblematic deoarece angajați condamnați penal au rămas ani la rând în funcții, în ciuda legii. Pe scurt: nu putem lăsa infractori condamnați pentru furt de păduri să joace rolul de protectori ai pădurii. Toți cei care au încălcat legea vor fi identificați și dați afară. Am analizat la Ministerul Mediului legislația și am transmis conducerii articolele încălcate din contractul colectiv de muncă prin continuarea contractelor cu pădurarii condamnați definitiv. Romsilva a luat decizia, în baza acestor prevederi, să înceteze contractele de muncă”, potrivit ministrului mediului.

Articol în contractul colectiv de muncă

„Inițial, Romsilva a invocat imposibilitatea aplicării retroactive a noului Cod Silvic, care interzice expres ca persoane condamnate pentru furt de lemne să mai ocupe funcții în sistemul silvic. A fost ulterior identificat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor articolul 57 din Contractul Colectiv de Muncă, articol care oferă temeiul legal pentru concedierea celor condamnați”, se arată în comunicatul emis de ministerul mediului.

„Acest demers restabilește legalitatea și transparența în administrarea pădurilor, transmite un semnal clar că nimeni nu este mai presus de lege. Procesul va continua prin identificarea tuturor funcționarilor cu condamnări definitive pentru furt de lemne și concedierea lor în baza prevederilor legale și contractuale. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor sprijină aplicarea corectă și transparentă a legii și va întări mecanismele de verificare și audit intern pentru a preveni repetarea unor astfel de situații”, anunță ministerul.