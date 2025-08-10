Diana Buzoianu vrea reguli clare pentru diferențierea deșeurilor de produsele second-hand în România: „Nu putem să avem acest standard dublu”

Ministerul Mediului, împreună cu Ministerul Economiei, lucrează la un proiect de lege care să introducă trasabilitatea în cazul produselor second-hand și al deșeurilor.

Scopul acestuia este definirea acestor două categorii și separarea lor, a declarat sâmbătă, la Petroșani, ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Ea a explicat că proiectul legislativ ar putea fi gata până la finalul anului. Planul este ca România să nu mai primească deșeuri prezentate drept produse second-hand.

„Avem legislaţie, avem soluţii care ar putea să fie puse în practică şi tocmai de aceea lucrăm zilele acestea. Eu sper că până la finalul anului, în cel mai rău caz posibil, dacă nu chiar mai rapid, să trecem în Guvern, în Parlament, indiferent care va fi instrumentul legal-juridic asumat de Guvern, un proiect, o iniţiativă a Ministerului Mediului împreună cu Ministerul Economiei de a avea o trasabilitate foarte clară, o definiţie foarte clară şi regulamente şi măsuri foarte clare de reglementare pe zona de produse second-hand şi deşeuri. Ce ne interesează pe noi este ca produsele care astăzi intră în România cu eticheta produse second-hand să fie în mod real produse second-hand. Nu vrem să ajungă în România produse care sunt de fapt deşeuri şi care intră în România pe o grămadă de alte portiţe legislative şi apoi ne otrăvesc pe noi toţi. Ăsta este mecanismul pe care l-am gândit”, a declarat Diana Buzoianu.

„Sunt zeci, dacă nu sute de mii de tone, în fiecare an, care intră în România marcate ca fiind produse second-hand, care, de fapt, în realitate, sunt deşeuri. Şi trebuie să rezolvăm această problemă. Deşeurile care sunt deşeuri pentru alte state europene sunt deşeuri şi în România. Nu putem să avem acest standard dublu în care alte state vin şi aduc deşeuri în România, dar le marchează ca produse second-hand. Apoi deşeurile respective ajung pe câmpurile noastre sau la gropile de gunoi, în cele mai bune cazuri. Sau, din păcate, unele dintre ele, o parte semnificativă, arse în case. Ceea ce înseamnă o poluare pentru noi toţi, înseamnă o scurtare a vieţii pentru noi toţi”, a mai spus ministra Mediului.

Diana Buzoianu a mai declarat că România nu își mai permite să primească alte deșeuri, deoarece gropile de gunoi „abia mai fac față” volumului deja existent.