Directorul general al Statului Major Militar al Uniunii Europene, în vizită în România

Potrivit unui comunicat al MApN, discuțiile au vizat principalele aspecte privind contribuția României la operațiile, misiunile militare și inițiativele Uniunii Europene în domeniul apărării, cu accent pe sprijinul acordat Ucrainei prin Misiunea Uniunii Europene de Asistență Militară (EUMAM UA) și prin participarea la coalițiile de capabilități.

De asemenea, au fost analizate rezultatele colaborării dintre Armata României și structurile militare ale Uniunii Europene, dar și direcțiile de consolidare a interoperabilității și instruirii comune, inclusiv prin Centrul European de Instruire F-16 din România.

Generalul Vlad a subliniat angajamentul constant al Armatei României pentru consolidarea eforturilor comune pentru întărirea posturii de securitate a Uniunii Europene pe Flancul Estic.