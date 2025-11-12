Discuții la Cotroceni despre reforma pensiilor magistraților. Partidele și președintele se consultă cu magistrații. Ce propune coaliția

Întâlnirea de astăzi are loc după cea de ieri, când Nicușor Dan s-a consultat cu liderii coaliției în contextul crizei actuale din sistemul de justiție. Reforma pensiilor speciale rămâne blocată de decizia Curții Constituționale, iar CSM a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu.

CCR a respins proiectul de reformă pentru că Executivul nu a așteptat cele 30 de zile prevăzute pentru avizul consultativ al CSM.

Premierul Bolojan a declarat că proiectul trebuie readoptat rapid, în forma inițială, deoarece CCR s-a pronunțat doar asupra procedurii. El a mai declarat că termenul de 30 de zile pentru avizul CSM trebuie respectat, însă nu consideră necesară modificarea conținutului proiectului.

De cealaltă parte, liderul PSD Sorin Grindeanu a afirmat că este nevoie de discuții cu magistrații și de un nou proiect, întrucât aceștia s-au opus până acum oricărei schimbări.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a fost prezent la discuțiile de la Cotroceni și va participa și la cea de astăzi, a spus că ambele părți trebuie să facă concesii. El a explicat totodată că propunerea magistraților nu poate fi acceptată.

„Compromisul înseamnă fiecare cedează ceva. Deci dacă cineva crede că permanent, în anii care urmează, poate să pună presiune pe clasa politică, eu cred că se înșeală. Da, au fost momente când clasa politică permanent a cedat. Guvernul are obligația, dincolo de a respecta separarea puterilor în stat, de a guverna just și această problemă de a echilibra lucrurile care erau și sunt distorsionate, este obligația Parlamentului și Guvernului prin legislație, dialog cu CSM, cu un alta curte și așa mai departe, dar nu se poate accepta ce nu e acceptabil”, a declarat liderul UDMR înainte de întâlnirea de la Cotroceni.

Ce spune președintele Nicușor Dan

Nicușor Dan a fost întrebat astăzi, în cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o, dacă după discuțiile avute cu liderii coaliției există deschidere din partea acestora pentru ajustarea prevederilor din reforma pensiilor speciale.

Președintele a explicat că toate părțile implicate sunt de acord că procesul trebuie dus la bun sfârșit.

„Nu vreau sa va spun pentru că este un proces de negociere între mai mulți actori. Eu sunt un mediator, deci nu pot să vă spun exact ce s-a discutat înăuntru. Însă ce cred că pot să vă spun este că există din toate părțile înțelegerea faptului că această chestiune trebuie închisă”, a spus președintele.