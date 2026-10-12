Doi extremiști ar putea intra în finala alegerilor prezidențiale din Franța

Finala prezidențială din Franța ar putea fi o luptă între doi extremiști. Un sondaj publicat luni, indică faptul că Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon se îndreaptă spre turul al doilea, pe fondul adâncirii diviziunii politice din Franța.

Lidera extremei-dreapta franceze și rivalul său de extremă-stânga și-au consolidat avansul față de ceilalți candidați și s-ar confrunta în turul al doilea în toate scenariile testate, potrivit Reuters. Le Pen s-ar clasa pe primul loc în primul tur de scrutin, cu un scor cuprins între 35% și 37%, în funcție de scenariile testate de institutul de sondare Toluna Harris Interactive într-un studiu realizat între 5 și 8 octombrie. Un sondaj similar efectuat luna trecută îi atribuia un scor cuprins între 33% și 36%.

Cine ar putea câștiga alegerile din Franța

Mélenchon, candidatul partidului de extremă-stânga „Franța Nesupusă” (LFI), este creditat cu șanse de a ajunge în turul al doilea în toate cele cinci scenarii analizate. Un sondaj similar realizat luna trecută îl plasa pe locul al treilea în două dintre cele cinci configurații testate. Se estimează că Le Pen l-ar învinge cu ușurință pe Mélenchon într-o confruntare în turul al doilea.

Ascensiunea extremiștilor este favorizată de scăderea în popularitate a președintelui în exercițiu Emmanuel Macron. Pe măsură ce al doilea și ultimul mandat de cinci ani al lui Macron se apropie de sfârșit, președintele lasă în urmă un centru politic slăbit și o economie fragilă.

Cine este Marine Le Pen

Marine Le Pen este o politiciană franceză de extremă-dreapta cunoscută la nivel internațional drept una dintre cele mai influente figuri ale naționalismului și suveranismului european. În prezent, ea conduce grupul parlamentar al partidului Adunarea Națională (Rassemblement National – RN, fostul Front Național) în Parlamentul Franței. Ea este candidată partidului său pentru alegerile prezidențiale de anul viitor. Le Pen a candidat de trei ori la președinția Franței, în 2012, 2017 și 2022, dar a pierdut de fiecare dată. În 2017 și 2022, ea a pierdut în turul doi în fața lui Macron. Pentru alegerile din primăvara anului viitor este văzută drept favorită, iar printre promisiunile sale principale este reducerea cheltuielilor publice.

Cine este Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon este o figură cunoscută în politica franceză pentru viziunile sale socialiste. Şi-a început cariera politică în Partidul Socialist, fiind consilier municipal, senator, și ministru. După ce a plecat din Partidul Socialist, Mélenchon a militat pentru o agendă de stânga mai radicală. În 2016, Mélenchon a fondat La France Insoumise (LFI, Franţa Nesupusă), o mişcare politică care contestă structurile tradiţionale ale partidelor. În calitate de membru al Parlamentului European între 2009 şi 2017, Mélenchon a susţinut constant politici progresiste, inclusiv protecţia mediului înconjurător şi drepturile muncitorilor. El a candidat de trei ori la prezidenţiale în 2012, 2017 şi 2022 dar nu reușit să intre în turul doi.

Din punct de vedere politic, Mélenchon este cunoscut pentru susţinerea unei a Şasea Republici în Franţa, cu scopul de a reforma sistemul politic actual. El sprijină creşterea taxelor pentru veniturile mari, acoperirea cuprinzătoare a sănătăţii şi protecţii mai puternice pentru muncitori. Mélenchon susţine, de asemenea, cauzele ecologice şi a criticat politicile Uniunii Europene.

La nivel internaţional, Mélenchon s-a opus NATO şi a criticat politicile externe occidentale, în special în ceea ce priveşte Rusia şi Ucraina. El susţine recunoaşterea statalităţii Palestinei şi a fost vocal împotriva a ceea ce percepe ca fiind colonialismul israelian. Stilul său politic este adesea caracterizat drept populist, atrăgând susţinere dintr-o bază largă de votanţi deziluzionaţi de politica tradiţională. Abilitatea sa de a mobiliza tinerii a făcut din el o figură centrală în politica franceză.

Alegerile prezidențiale din Franța se vor desfășura pe 18 aprilie 2027. Al doilea tur de scrutin va fi organizat pe 2 mai, în cazul în care niciun candidat nu va obține majoritatea voturilor.