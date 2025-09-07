Donald Trump transmite „ultimul avertisment” către Hamas pentru acceptarea acordului privind ostaticii

Președintele Donald Trump a transmis, duminică, un ultim avertisment către Hamas pentru acceptarea acordului privind eliberarea ostaticilor din Gaza, potrivit Reuters.

Președintele american Donald Trump a transmis duminică ceea ce el a numit „ultimul avertisment” către Hamas, îndemnând gruparea militantă palestiniană să accepte un acord privind eliberarea ostaticilor din Gaza.

„Israelienii au acceptat termenii mei. Este timpul ca și Hamas să accepte”, a scris Trump pe platforma Truth Social. „Am avertizat Hamas asupra consecințelor de a nu accepta. Acesta este ultimul meu avertisment, nu va mai fi altul”.