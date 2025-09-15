Donald Trump: „Ura dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin este de neînțeles”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus că se îndoiește că ar exista discuții directe între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, din cauza conflictului personal dintre ei, scrie BBC.

Donald Trump a mai spus că oprirea războiului din Ucraina s-a dovedit a fi mult mai complicată decât anticipa.

„Credeam că va fi ușor pentru mine. Dar s-a dovedit a fi dificil”, a transmis Trump, citat de Ukrainska Pravda.

„Ura dintre Zelenski și Putin este de neînțeles”, a mai spus președintele american.

Când a fost întrebat dacă, în opinia sa, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski vor negocia, Trump a oferit un răspuns sceptic.

„Nu știu. Cred că va trebui să discut eu cu ei.”, a spus Trump. Președintele a mai declarat că această potențială conversație ar putea avea loc „relativ curând”.

Întrebat dacă următorul pas ar putea fi un summit trilateral, Trump a spus că formatul nu contează.

„Vor avea loc discuții, indiferent dacă le numiți summit sau doar întâlnire, nu contează. Dar probabil că va trebui să mă implic. Se urăsc atât de mult încât abia pot vorbi unul cu celălalt.”, a declarat Trump.