Dosar penal după anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Parchetul General a început urmărirea penală in rem

Potrivit precizărilor transmise de Parchetul General, dosarul a fost constituit la nivelul Secției de urmărire penală, după ce o asociație a depus peste 600 de plângeri în contextul anulării scrutinului prezidențial.

La data de 27 iulie 2026, procurorii au dispus începerea urmăririi penale in rem, respectiv cu privire la faptă.

Parchetul General: Începerea urmăririi penale in rem, etapă procedurală obligatorie

Reprezentanții Parchetului General au precizat că începerea urmăririi penale in rem reprezintă o etapă procedurală obligatorie, prevăzută de Codul de procedură penală, în cazul sesizărilor care îndeplinesc condițiile legale.

Instituția a făcut aceste precizări în urma informațiilor apărute în spațiul public.

Anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 a generat numeroase reacții și demersuri în instanțe și la instituțiile statului.

De unde vine plângerea

Asociația pentru Libertate și Egalitate Socială (ALES), prin proiectul civic „Valul Democrației”, a depus o plângere penală la Parchetul General, care vizează procurori, personal auxiliar și funcționari ai instituției, acuzați că au blocat intenționat anchetarea anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, prin „ținerea la sertar” a sute de sesizări ale cetățenilor, potrivit unui comunicat transmis de ALES.

Conform sursei citate, din decembrie 2025, peste 600 de cetățeni au depus plângeri penale împotriva persoanelor considerate responsabile pentru evenimentele din 6 decembrie 2024, când alegerile prezidențiale au fost anulate. Cu toate acestea, ALES susține că Parchetul General a refuzat să le înregistreze ca dosare penale (cu indicativul „P”), ci le-a grupat sub un singur număr administrativ (2193/VIII-1/2025).

ALES acuză o conduită deliberată menită să protejeze persoanele reclamate și cere anchetarea personalului din Parchetul General pentru patru infracțiuni prevăzute de Codul Penal: abuz în serviciu, favorizarea făptuitorului, fals intelectual și neglijență în serviciu.