Drulă critică alegerea noului șef al Aeroportului Otopeni: Un domn cu un comportament oribil va fi pus director

Cătălin Drulă susține că miercuri va fi făcută o numire controversată la Aeroportul Otopeni.

„Se întâmplă, înțeleg, mâine o numire mega-controversată la Aeroportul Otopeni, era una dintre ultimele companii care nu fusese sufocată. Un domn cu un comportament destul de oribil și care a mai fost dat afară de la această companie va fi pus director la Aeroportul Otopeni. Bogdan Mândrescu îl cheamă, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Căutați în presă să vedeți. Și cum a câștigat el un concurs acum, exact în momentul ăsta”, afirmă el.

În opinia sa, „probabil cei care au luat deciziile astea au avut de ales între stabilitatea țării și un anumit fel de a confrunta reformele pe drept înainte”.

Cătălin Drulă afirmă că „până la urmă, reformele nu sunt o dușmănie sau o luptă cu cineva, dar dacă ai nedreptate, delăsare și, nu știu, poate nu vă place cum arată Aeroportul Otopeni în momentul de față și cum a fost dezvoltarea lui, asta e configurația politică, prin alegerea președintelui Nicușor Dan nu s-a schimbat și componența Parlamentului”.

Legătura lui Mîndrescu cu Grindeanu

În 2017, Bogdan Mîndrescu a fost numit director general interimar de către Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, deşi, ministrul Transporturilor ar fi vrut ca Liviu Radu să rămână în funcţie, au confirmat surse politice pentru MEDIAFAX. Un an mai târziu, Bogdan Stelian Mîndrescu, a demisionat fără a preciza motivele care au condus la această decizie. Corpul de control al Guvernului a efectuat un control în urma căruia au fost descoperite mai multe nereguli.

La 20 aprilie 2017, în mandatul de premier al lui Sorin Grindeanu, Bogdan Mîndrescu a fost numit director general interimar de către Consiliul de Administraţie al CNAB, deşi ministrul Transporturilor de atunci, Răzvan Cuc, ar fi vrut ca Liviu Radu să rămână în funcţie.

Bogdan Mîndrescu a mai fost, potrivit CV-ului publicat pe site-ul instituţiei, director de cabinet al ministrului Transporturilor, consultant la Inspur Shandong Group Co Ltd China (în perioada 2014-2015), consultant al directorului SRTV (în perioada 2013-2014), director economic la Pandor SRL (2012-2013) sau consultant de vânzări la Banc Post (2007-2008).