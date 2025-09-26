Dumitru Dumbravă, fost general SRI, a murit. Avea 53 de ani

Dumitru Dumbravă a fost una dintre figurile controversate ale serviciilor de informații din România, numele său fiind strâns legat atât de momente cheie din activitatea SRI, cât și de polemici care au marcat relația dintre instituțiile statului. Ca jurist de carieră și apoi general, el a urcat rapid în ierarhia Serviciului Român de Informații, devenind șef al Direcției Juridice și, ulterior, secretar general.

Imaginea lui publică s-a cristalizat însă în 2015, atunci când a introdus sintagma „câmp tactic” pentru a descrie prezența și interesul serviciilor de informații în zona justiției. Declarația a fost intens discutată și interpretată ca o confirmare a suspiciunilor privind influența SRI asupra dosarelor penale și a actului de justiție. De aici, Dumbravă a devenit în spațiul public un simbol al unui mod de a înțelege rolul serviciilor care depășea granițele clasice ale securității naționale.

Pus sub acuzare

Finalul carierei sale a fost umbrit de scandaluri. Teza de doctorat susținută la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” i-a fost retrasă după ce s-a constatat un „plagiat masiv”, iar ulterior Dumbravă a fost trecut în rezervă. Numele său a reapărut în actualitate prin anchete penale ce vizau acuzații de trafic de influență.

În mai 2024 procurorii DNA i-au pus sub acuzare pe Florian Coldea, general SRI (r.), fost prim adjunct şi fost director interimar, dar şi pe Dumitru Dumbravă, general SRI (r.), fost şef al Direcţiei Juridice a SRI şi fost secretar general pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

În iulie 2025, Dumbravă şi Florian Coldea, împreună cu avocatul Doru Trăilă, au fost trimişi în judecată de DNA, fiind acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de influenţă, exercitarea fără drept a unei profesii şi spălarea banilor. Dumbravă a respins acuzaţiile şi a contestat modul în care procurorul de caz a administrat probele.