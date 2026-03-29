Emiratele Arabe Unite au revocat permisele de ședere pentru toți cetățenii iranieni

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au revocat permisele de ședere pentru toți cetățenii iranieni. Măsura îi vizează și pe deținătorii de vize „de aur”. Restricția demonstrează tensiunea uriașă dintre țările din Orientul Mijlociu.
Sursa foto: Murat Bakmaz / Anadolu
Petru Mazilu
29 mart. 2026, 13:18, Politic

Emiratele Arabe Unite au revocat permisele de ședere pentru toți cetățenii iranieni, inclusiv pentru cei care dețin așa numita viză de aur, anunță Nexta.

O viză de aur este un permis de ședere pe termen lung pe care EAU îl eliberează străinilor care fac investiții în țară.

Autoritățile nu au oferit explicații despre decizia de revocare a permiselor de ședere.

Agenția iraniană Tasnim estimează activele iraniene din Emiratele Arabe Unite, în care sunt incluse imobiliarele, investițiile și conturile, la aproximativ 530 de miliarde de dolari. Acești bani ar putea fi înghețați sau confiscați.

