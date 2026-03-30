Europarlamentar PNL: Românii nu sunt interesați de viitorul PSD, ci de guvernarea țării

„De guvernare se ocupă premierul Ilie Bolojan”, a spus Mureșan, într-o postare pe Facebook.

Potrivit europarlamentarului, această diferență evidențiază contrastul dintre un „om de partid” și un „om de stat”.

El a făcut o comparație între liderul PSD și premierul Bolojan, aratând că „în timp ce Sorin Grindeanu acționează doar cu gândul la conducerea de partid, Ilie Bolojan guvernează cu gândul la nevoile țării”.

Sorin Grindeanu a anunțat, luni, că social-democrații analizează trei scenarii privind viitorul partidului la guvernare, anume menținerea actualei formule, reconfigurarea coaliției sau trecerea în opoziție. Potrivit acestuia, majoritatea membrilor PSD susțin schimbarea actualei structuri guvernamentale, iar decizia finală va fi luată prin vot intern pe 20 aprilie.

Grindeanu a menționat că, în cadrul consultărilor regionale organizate de PSD, nu a existat nicio opinie favorabilă continuării coaliției în forma actuală, cu premierul Ilie Bolojan și actuala structură politică.