Europarlamentar PNL: Românii nu sunt interesați de viitorul PSD, ci de guvernarea țării

În ultimele zile, Sorin Grindeanu vorbește doar despre „interesele și obiectivele PSD”, spune, luni, europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. „Doar că pe români nu îi interesează viitorul PSD, ci guvernarea țării”, a subliniat liberalul.
Sursa foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
30 mart. 2026, 14:47, Politic

„De guvernare se ocupă premierul Ilie Bolojan”, a spus Mureșan, într-o postare pe Facebook.

Potrivit europarlamentarului, această diferență evidențiază contrastul dintre un „om de partid” și un „om de stat”.

El a făcut o comparație între liderul PSD și premierul Bolojan, aratând că „în timp ce Sorin Grindeanu acționează doar cu gândul la conducerea de partid, Ilie Bolojan guvernează cu gândul la nevoile țării”.

Sorin Grindeanu a anunțat, luni, că social-democrații analizează trei scenarii privind viitorul partidului la guvernare, anume menținerea actualei formule, reconfigurarea coaliției sau trecerea în opoziție. Potrivit acestuia, majoritatea membrilor PSD susțin schimbarea actualei structuri guvernamentale, iar decizia finală va fi luată prin vot intern pe 20 aprilie.

Grindeanu a menționat că, în cadrul consultărilor regionale organizate de PSD, nu a existat nicio opinie favorabilă continuării coaliției în forma actuală, cu premierul Ilie Bolojan și actuala structură politică.

