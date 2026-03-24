Europarlamentarul Daniel Buda: Stabilitatea guvernamentală este vitală, iar PNL ar putea părăsi coaliția dacă PSD provoacă o criză

„România a petrecut ani întregi cheltuind mai mult decât producea, finanțând consum curent din împrumuturi și amânând deciziile dureroase”, afirmă Daniel Buda și declară că bugetul pe 2026 a fost „primul pas serios” spre corectarea dezechilibrelor.

Potrivit acestuia, bugetul a fost adoptat „cu efort, cu compromisuri reale și cu angajamente asumate față de Comisia Europeană, în cadrul procedurii de deficit excesiv”.

Europarlamentarul liberal avertizează că „credibilitatea fiscală a României, care începuse să fie pusă sub semnul întrebării, depinde acum de capacitatea guvernului de a implementa ce a promis”.

El susține că stabilitatea finanțelor publice trebuie să rămână prioritatea principală, alături de securitatea energetică, eficiența administrativă, absorbția fondurilor europene și construirea unei economii competitive.



„Toate acestea depind de un guvern care funcționează și care are timp să lucreze, nu să gestioneze crize politice fabricate”, transmite Daniel Buda.

În acest context, el precizează că PNL susține Guvernul condus de Ilie Bolojan și stabilitatea guvernamentală, într-un context internațional și economic „care nu lasă loc de improvizație”.

În același mesaj, europarlamentarul acuză PSD că „generează de luni de zile tensiuni în coaliție”, tensiuni care „consumă energie guvernamentală și scad încrederea cetățenilor și a partenerilor externi în stabilitatea României”.

„PNL cere PSD să revină la respectarea acordului de coaliție și la o atitudine responsabilă”, afirmă Daniel Buda, avertizând că, „dacă în locul acestui comportament vine o criză guvernamentală provocată deliberat, PNL nu va mai putea rămâne în coaliție cu PSD”.