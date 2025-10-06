Familiile ostaticilor israelieni cer acordarea Premiului Nobel pentru Pace lui Donald Trump: „Ne-a adus lumină în cele mai întunecate vremuri ale noastre”

Familiile reținuților israelieni în Gaza solicită Comitetului Nobel din Norvegia să îi ofere președintelui american Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace din acest an.

Rudele au spus că apreciază implicarea președintelui în eliberarea celor dragi.

Forumul Ostaticilor și al Familiilor Dispărute, organizație care reprezintă majoritatea rudelor celor capturați în Israel, a transmis o scrisoare oficială către comitet.

Potrivit comunicatului, scrisoarea a fost trimisă în dimineața de luni, înainte de anunțul care urmează să fie făcut vineri privind câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace din 2025.

Cererea vine în timp ce au loc discuții pentru prima parte a planului lui Trump, ce urmărește oprirea conflictului din Gaza.

Conform acestui plan, toți cei 48 de ostatici rămași ar urma să fie eliberați în decurs de 72 de ore.

„Chiar în acest moment, planul cuprinzător al președintelui Trump de a elibera toți ostaticii rămași și de a pune capăt în sfârșit acestui război teribil este pe masă. Pentru prima dată în luni de zile, sperăm că coșmarul nostru se va termina în sfârșit. Suntem încrezători că el nu se va odihni până când ultimul ostatic nu va fi adus acasă, războiul nu se va termina și pacea și prosperitatea nu vor fi restabilite pentru oamenii din Orientul Mijlociu”, scriu familiile.

„Din momentul învestirii sale, (Trump) ne-a adus lumină în cele mai întunecate vremuri ale noastre”, adaugă familiile ostaticilor.

„În ultimul an, niciun lider sau organizație nu a contribuit mai mult la pacea din întreaga lume decât președintele Trump. Deși mulți au vorbit elocvent despre pace, el a realizat-o”, se mai arată în scrisoare.

„Vă îndemnăm insistent să-i acordați președintelui Trump Premiul Nobel pentru Pace, deoarece a jurat că nu se va odihni și nu se va opri până când fiecare ostatic nu se va întoarce acasă”, spun rudele în scrisoarea adresată Comitetului Nobel.

Donald Trump a fost nominalizat pentru acest premiu începând cu anul 2018, atât de către personalități din Statele Unite, cât și de politicieni din alte țări.

În luna iulie, premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a propus din nou pentru distincție.