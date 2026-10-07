Firea, soluții pentru criza locuințelor în România: credite europene și locuințe pentru medici și profesori

Printre soluțiile propuse pentru România se numără credite din fonduri europene pentru locuințe accesibile, locuințe pentru medici, asistente și profesori, precum și transformarea clădirilor neutilizate în locuințe.

Firea afirmă că, împreună cu o delegație de senatori români, a prezentat săptămâna trecută comisarului european Dan Jørgensen un plan privind măsurile care ar putea fi aplicate în România.

„Fiecare stat membru poartă această luptă în felul lui. România, de exemplu, are cei mai mulți proprietari din Uniunea Europeană și, totuși, 4 din 10 români trăiesc înghesuiți”, scrie Gabriela Firea într-o postare pe Facebook.

Potrivit europarlamentarului, viitorul cadru european trebuie să fie suficient de flexibil pentru ca fondurile europene să poată fi utilizate în funcție de nevoile fiecărui stat membru.

Clădiri publice sau industriale neutilizate transformate în spații de locuit

Pentru România, Firea propune acordarea unor credite din fonduri europene pentru achiziția sau construirea de locuințe la prețuri accesibile, dezvoltarea unor locuințe destinate medicilor, asistentelor și profesorilor, precum și transformarea unor clădiri publice sau industriale neutilizate în spații de locuit.

Pe lista propunerilor se află și consolidarea blocurilor cu risc seismic, instalarea de lifturi în blocuri, în cadrul proiectului social-democrat „Lift pentru viață”, precum și dezvoltarea căminelor studențești, inclusiv pentru studenții căsătoriți.

Gabriela Firea și-a susținut propunerile și prin prisma experienței administrative. Ea afirmă că, în perioada în care a fost primar general al Capitalei, a început construirea de locuințe sociale și a cumpărat locuințe de serviciu pentru cadrele medicale din spitalele bucureștene.

De asemenea, Firea a amintit programele Family Start și Student Invest, lansate în perioada în care a ocupat funcția de ministru al Familiei, susținând că fondurile disponibile au fost epuizate în câteva săptămâni, pe fondul unei cereri ridicate.

„Oamenii vor aceste soluții, dar statele, singure, nu le pot duce la scara necesară”, a mai transmis europarlamentarul PSD.