Fiul si nepotul lui Horațiu Potra ies din arestul la domiciliu. Instanța le-a interzis comunicarea cu Călin Georgescu

ICCJ respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Horaţiu Potra, care a vrut să fie eliberat din arestul preventiv.

Totodată, instanța admite contestațiile formulate de inculpaţii Potra Alexandru Cosmin (nepotul lui Horațiu Potra) şi Potra Dorian (fiul lui Horațiu Potra) și desființează, în parte, încheierea contestată.

Rejudecând, magistrații au dispus înlocuirea măsurii arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpaţii Potra Alexandru Cosmin şi Potra Dorian cu măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile de la data de 02 aprilie 2026 până la 31 mai 2026, inclusiv.

Cei doi trebuie să respecte mai multe obligaţii în perioada controlului judiciar: – să se prezinte în fața judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; -să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; – să se prezinte la organul de poliţie în a cărui circumscripţie locuiesc, respectiv Poliţia Municipiului Mediaş în cazul ambilor inculpaţi, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi.

De asemenea, fiul și nepotul lui Horațiu Potra trebuie să respecte și alte obligaţii: – să nu depăşească limita teritorială a României fără încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; – să nu comunice cu ceilalţi coinculpaţi (în cazul inculpatului Potra Alexandru Cosmin cu coinculpaţii Georgescu Călin, Potra Horaţiu, Potra Dorian, Lup Andrei Florin, Lup Ioan, Hauptman Manfred-Ioan, Borişcă Cristian Sergiu, Comiza Adrian-Inocenţiu, Dragoman Vasile Leonard, Lechinţan Traian, Mureşan Ovidiu Claudiu, Panţa Dan Cristian, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu Marian, Dărăbanţ Matei, Aniţei Iulian, Goloşoiu Mihail Alex, Apahidean Marius Samuel, Szanto Daniel, Moldovan Dionisie, Lascu Bogdan Florin, iar în cazul inculpatului Potra Dorian cu coinculpaţii Georgescu Călin, Potra Horaţiu, Potra Alexandru Cosmin, Lup Andrei Florin, Lup Ioan, Hauptman Manfred-Ioan, Borişcă Cristian Sergiu, Comiza Adrian-Inocenţiu, Dragoman Vasile Leonard, Lechinţan Traian, Mureşan Ovidiu Claudiu, Panţa Dan Cristian, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu Marian, Dărăbanţ Matei, Aniţei Iulian, Goloşoiu Mihail Alex, Apahidean Marius Samuel, Szanto Daniel, Moldovan Dionisie, Lascu Bogdan Florin), precum şi cu martorii propuşi prin rechizitoriu, respectiv Jbara Mohamed, Dumitru Alexandrina, Burcea Marin, Ursu Adrian, Grozav Nicolae Alexandru, Luca Daniel Cosmin, Stoian Emil Ovidiu, Bagameri Ferenc Norbert, Bagameri Erik Robert, Rus Traian Augustin, Velcherean Răzvan Marcel, Lup Florina Gabriela, Doroga Dorel Cristian, Bădeancă Darius Florin, Bîlu Bogdan Andrei, Prisăcariu Adrian Cosmin, Costea Nicolae, Pop Ioan Emil, Gligor Adrian Antonio, Vasiu Darius Ovidiu, Roşca Adrian Sebastian, Sechila Eugen Ionuţ.

Dorian Potra și Alexandru Cosmin Potra sunt obligați să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere și nu au voie să deţină, să folosească şi să poarte arme.

Prin aceeași decizie, instanța revocă măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii Hauptman Manfred – Ioan, Panţa Dan Cristian, Lăpădatu Claudiu Marian, Moldovan Dionisie şi Lascu Bogdan Florin.

Decizia instanței este definitivă.