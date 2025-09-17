Prima pagină » Politic » Florin Călinescu, mesaj pentru Procurorul General: „Să vii să spui că pregătea răsturnarea ordinii de stat în România (…) mi se pare că tu, Florența, mă socotești pe mine un dobitoc! Iar eu nu sunt dobitoc!”

„Omul se posta pe Facebook pe jeepuri, cu cartușe. N-am auzit pe nimeni să se sesizeze”
Luiza Moldovan
17 sept. 2025, 17:23, Politic

„Singurul lucru pe care îl pot enunța eu vizavi de Potra este următorul: că toate astea erau cunoscute.

Omul se posta pe Facebook-ul lui, pe jeepuri cu cartușe. N-am auzit, se sesizeze, cineva”, a spus actorul Florin Călinescu la podcastul lui Ionuț Cristache de la „Gândul”, „Ai aflat”.

Florin Călinescu: „Atâta vreme cât Justiția română funcționează după sintagma „suspiciuni rezonabile”, asta e un bulșit”

Actorul a mai spus că intențiile de răsturnare a ordinii publice, „lovitura de stat”, nu au fost, de fapt, inițiativa lui Potra: „Lovitura de stat au dat-o ei”.

„Să vii să spui că pregătea răsturnarea ordinii de stat în România cu 30 de gloanțe și 800 de grenade și patru aruncătoare, mi se pare că tu, Florența, mă socotești pe mine dobitoc.

Iar eu nu sunt dobitoc, domnule Procuror General, ca să știți de la mine”, a mai spus Călinescu, care a adăugat în actul de Justiție necesită o rigurozitate mai mare:

„Atâta vreme cât Justiția română funcționează după sintagma „suspiciuni rezonabile”, asta e un bulșit. Ar trebui înlocuită cu „certitudine”.

În paranteză: dovezi, fapte, metri, secunde, martori, flagrante și așa mai departe. Nu băgăm un om la zdup după termeni relativi”, a spus Călinescu.